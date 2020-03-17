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在基因與環境因素之外 大腦線路的隨機變化可能也影響了個性

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Nana Ho】

多年來，科學界一直爭論導致人們主要人格差異的潛在因素，有人認為一切都與遺傳有關，人們從父母那裡繼承了自己的個性，另一部分人則認為，人格更偏向後天造成，嬰兒期以來的生活經歷造就了個性，現在一項針對果蠅的研究加入另一個可能的因素：也許一切，都是大腦發育過程神經網路連接的隨機變化所造成。

《科學》（Science）期刊刊載的新研究中，法國 ICM 研究中心團隊在過去研究的基礎上進行了進一步實驗。在早先訓練果蠅沿著物體表面行走的研究中，科學家發現，有些果蠅會直直地走著，另一些則會走著彎彎曲曲的道路到達終點，這種路徑的偏愛展現了果蠅間不同的個性差異。

研究人員發現，這種差異似乎與果蠅大腦的背簇神經元（DCN）有關，為了確認這一點，團隊將果蠅分為直行者和蛇行者兩組，解剖並觀察果蠅大腦的 DCN 神經元，希望確認線路中是否有某些物質可以解釋其行為。結果研究人員發現了一致的模式，那些直行的果蠅明顯比繞彎走的有更多的不對稱迴路。

DCN 神經元的變化與遺傳無關，更傾向於大腦發育過程神經網路連接的隨機變化所產生，那些走的彎彎曲曲的蒼蠅也會有直走的後代，反之亦然，這使團隊產生一個非常簡單的疑問：在果蠅模型上，大腦的隨機變異是否就是行為個性差異的基礎？

為了確認這一點，團隊試著「操弄」這些不同接線的機制，結果證實，他們真的可以藉此改變果蠅的行為，使直行者愛上彎彎曲曲的行走到終點。研究作者 Bassem Hassan 認為，這意味著不僅是受特定遺傳密碼和環境影響，大腦發育過程中無法預測的連接情況也是造就行為個性的原因之一。

當然，這項研究只針對果蠅，並不是人類，但過去研究發現在動物發展過程中，隨機事件會導致大腦結構發生不會遺傳的變異，這種變化也可能發生在克隆體間，團隊因此推測，類似影響果蠅個性的機制和結果，很有可能在其他物種中也能夠成立，這也包含人類。

那麼這代表了什麼？在 Hassan 看來，這表示先天基因和後天的成長經驗，都無法描述一個人行為個性的一切。

「以擬人化來說，這代表即使我知道關於你基因的一切，對你成長、生活的環境無所不知，也只能說出你可能會對一些事情有什麼反應，還是無法 100% 確定你會成為什麼樣的人。」

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