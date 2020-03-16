新冠肺炎病毒能在物體表面存活多久？NIH研究告訴您

【文‧Nana Ho】

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，為了了解新型冠狀病毒（Covid-19）的傳播力究竟有多強，美國研究人員將病毒嘗試性散布在家庭和醫院常見的 7 種材料上，觀察保持傳染性的時間，結果顯示，新型冠狀病毒在塑膠和不鏽鋼表面的存活時間最久，長達 3 天，這顯示醫院設備和地鐵握桿都是疾病的潛在媒介。

就目前來說，科學家已知道病毒會大量分部在感染者的上呼吸道，使他們咳嗽或打噴嚏時會向空中和物體表面噴灑微小的液滴和氣溶膠（aerosols），但新型冠狀病毒在物體表面究竟能活多久還沒有定論。

華盛頓大學公衛學院微生物學家 Marilyn Roberts 表示，雖然科學家已知許多病毒和細菌都可在一般物體表面存活，但精確了解新型冠狀病毒的運作方式，將有助遏制流行。

「病毒在空氣和表面的穩定性可能直接影響病毒的傳播，因為病毒顆粒從舊宿主脫出後必須活得夠久，才有機會找到新宿主。」

為了弄懂病毒在不同材料表面的生存時間，華盛頓大學與美國國立衛生研究院（NIH）研究人員找來 7 種在家庭和醫院常見的材料，將病毒散佈到表面，在等待幾小時至數天後，再擦拭材料表面並檢查病毒是否仍可感染培養皿的細胞。

結果顯示，病毒最喜歡的材料是不鏽鋼和塑膠，研究人員 3 天後仍可收集到病毒，似乎能維持更久時間。病毒最不喜歡銅，短暫停留 4 小時便消失了。而氣溶膠的狀態，病毒能保持活力近 3 小時。值得一提的是，研究也證實病毒至少可沾附在紙箱包裹或手機外殼長達 1 天。

儘管如此，Roberts 也強調，目前還沒有證據顯示病毒真能透過無生命物體傳播，「我們還無法確定你是否能從受污染表面或無生命物體染上病毒，這是底線。」

過去科學家已知，一些如流感病毒光是觸摸表面，便可讓人短短幾秒內沾上數百萬個病毒顆粒，而人們每小時觸摸自己的臉超過 20 次，這很可能加速病毒傳播。

衛生當局建議人們經常洗手，並使用含酒精的清潔劑消毒任何表面，雖然新型冠狀病毒的傳染力看似很強，但冠狀病毒其實很容易殺死。2 月時德國相關研究人員便表示，只要花 1 分鐘清潔表面，病毒顆粒便可從 100 萬迅速減少到 100 個，有效降低感染風險。

這次的研究，NIH 研究人員也將新病毒與 SARS 比較，結果發現兩種病毒在物體表面停留的時間十分相似，但 SARS 在 2003 年並沒有如此高的傳播力，這意味著很可能其他因素加強了新型冠狀病毒的傳播速度，還需要更詳細的流行病學研究，才能確定新型冠狀病毒的確切傳播方式。

儘管還沒有完全理解原因，但 NIH 研究人員推測，無症狀感染者可能也會傳播病毒，或可能感染人所需的最小感染劑量（infectious dose）更少。研究人員現在正在研究病毒在鼻涕、唾液和糞便理能停留多久，什麼溫度和濕度又能活最久。

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