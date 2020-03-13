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地球會下冰冷雨水 系外行星 Wasp-76b 則有「鐵水」從天而降

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：歐洲南方天文台）
（首圖來源：歐洲南方天文台）

【文‧Emma stein】

地球非常特別，但太陽系外的行星也總是充滿驚喜，比如最近科學家發現距離我們 640 光年遠的 Wasp-76b 系外行星，其向陽面溫度高到足以蒸發金屬鐵，而當鐵蒸氣被風吹到背陽面時又會重新凝結，以鐵雨形式降回地表。

好吧，地球生物也許可以來場詩情畫意的雨中漫步，但假如這顆系外行星也有生物，應該不會出現淋雨的橋段。

系外行星 Wasp-76b 距地球 640 光年遠，於 2013 年被發現，公轉週期僅 1.8 天，與月球一樣都經歷潮汐鎖定，這代表該星球永遠以同一側面對母恆星 Wasp-76（向陽面），另一側則為永夜（背陽面）；Wasp-76b 質量則跟木星差不多，但寬度幾乎是木星的 2 倍，原因可能是從母恆星那接收到的大量輻射膨脹了行星大氣層，據計算，Wasp-76b 向陽面溫度高達 2,400℃，從母恆星接收到的輻射量比地球接收到的太陽輻射量還要高數千倍。

而 Wasp-76b 行星兩側溫差也極大，向陽面熱到分子解離成原子，包括鐵等金屬被蒸發到大氣中，而背陽面溫度僅約 1,500℃，這種極端溫差會形成強度驚人的風（時速超過 16,000 公里），將鐵蒸氣從永晝面吹向永夜面。

現在來自瑞士日內瓦大學的團隊，利用安裝在甚大望遠鏡（VLT）的 ESPRESSO 儀器追蹤該行星大氣金屬雲流向後發現，從向陽面到背陽面的交界處擁有豐富鐵蒸氣，但從背陽面回到向陽面的交界處卻沒有鐵蒸氣訊號，很大可能性說明鐵蒸氣在背陽面凝結形成「鐵雨」，自大氣中落回地表，所以沒有以蒸氣形式出現在過渡到向陽面的交界處。

當然，就算是背陽面其溫度還是高到我們無法想像，研究人員說，這顆行星實際上沒有明顯的「地表」，鐵水也可能來不及落到接近星球表面的地方。宇宙中真是各種古怪的天氣都有。這篇新論文發表在《自然》（Nature）期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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