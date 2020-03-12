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為什麼海龜會吃塑膠？不是因為餓 而是因為塑膠聞起來像食物

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emma stein】

塑膠垃圾在海洋體系中猖獗，時常耳聞又有海生動物因誤食塑膠垃圾而窒息，海龜就是受害者之一。但海龜為何要吃塑膠？一篇新研究提出新答案，這是因為塑膠味道在海龜鼻中聞起來就像食物。

每年湧入海洋的塑膠垃圾估計達數百萬公噸，相當於每 1 分鐘就將 1 輛紐約市的垃圾車倒入海洋，對以海洋為家的海洋生物來說，簡直是無妄之災。過去研究估計，全球多達 52% 海龜誤食過塑膠，澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）研究也發現，只要食用一塊塑膠，海龜就有 22% 機率因此死亡，而當腹部累積了 14 種塑膠垃圾時，死亡可能性增加到 50%。

但為什麼大海如此遼闊，海龜還會吃下足以致死量的塑膠垃圾？有人猜測可能是因為外觀。美國佛羅里達大學團隊對此進行一項圈養 15 隻幼齡赤蠵龜（loggerhead sea turtle）的實驗。在實驗中，海龜被裝在水箱內，接著研究人員藉管子往水面上方釋放各種味道，發現海龜很大程度上對乾淨的水、乾淨的塑膠味無動於衷，卻在聞到浸泡過海水的塑膠後把頭探出水面，時間是其他味道的 3 倍有餘，這種反應與聞到正常食物味道後的反應一樣。

研究人員表示，塑膠在海洋漂浮一陣子後會開始釋出一種化學物質，加上微生物、藻類定居在塑膠上，產生能吸引魚類、海鳥等生物的食物氣味；而出於相同原因，海龜也被這股「香味」給吸引了，誤以為塑膠是食物而把它吃掉。

結論再度強調，越來越多的塑料垃圾將對海龜和其他海洋哺乳動物（包括鯨魚、海鳥）、魚類）產生危害，人類的一時方便造成其他物種永久的威脅。新論文發表在《當代生物學》（Current Biology）期刊。

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