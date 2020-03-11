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郵輪成疫情溫床 更可怕的是環境污染

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Frans Berkelaar CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Frans Berkelaar CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

早期郵輪旅遊主要鎖定退休族群，近年搭郵輪愈來愈受年輕人歡迎，但隨著鑽石公主號，以及現在準備停靠加州的至尊公主號，都出現武漢肺炎群聚感染現象，讓世界注意到郵輪旅遊的風險，但事實上郵輪旅遊風險不只是傳染病，專家更擔心的是環境污染。

郵輪旅遊愈來愈受歡迎，2009 年郵輪旅遊人數為 1,780 萬，2019 年突破 3 千萬人，但是這種度假工具有些嚴重的缺點。據 Huffpost 報導，郵輪產生的廢物通常非法傾倒於海中，公司因污水和垃圾被罰款數百萬美元。2014 年調查發現，超過 10 億加侖污水從郵輪傾瀉到海洋，大部分未經加工

許多郵輪還穿越脆弱的生態系統，威脅當地社群和海洋生物。報導指出，過去 4 年來南極洲旅遊業增長 50%，科學家警告，更多遊客將對已很脆弱的環境造成更大破壞。 

荷蘭布雷達大學（Breda University of Applied Science）可持續發展、旅遊與運輸中心的研究人員 Eke Eijgelaar 表示，郵輪是排放量最大的旅遊形式。根據 2008 年經常被引用的研究，遊輪每航行 1 公里產生的二氧化碳量，比飛機產生的二氧化碳多 3~4 倍，比乘汽車或長途巴士的平均排放量多 9~10 倍。

尤其大多數郵輪使用硫磺重油，污染度是柴油 3,500 倍。硫排放會導致酸雨，危害森林、土壤和湖泊、樹木、魚卵也不會孵化，還會釀成人類呼吸系統疾病。

清潔運輸集團 Transport & Environment 於 2019 年 6 月研究發現，2017 年全球最大的郵輪公司嘉年華（Carnival）在歐洲沿海地區排放的氧化硫，比歐洲所有 2.6 億輛汽車排放量還高近 10 倍。

即使國際海事組織（IMO）規定自 2020 年 1 月 1 日起，船舶只能使用硫含量 0.5% 的燃料，之前使用的硫含量為 3.5%，也不能完全解決污染問題。2018 年《自然通訊》（Nature Communications）報告指出，低硫海洋燃料每年仍將導致 25 萬例死亡和 640 萬例兒童哮喘病例。

此外，為了避免低硫燃料的高成本，許多船舶改為使用稱為洗滌器的氣體清潔系統來清潔高硫燃料。在洗滌器中，廢氣透過水除去二氧化硫，並形成硫酸。被海水稀釋、中和之前，洗滌過程產生的廢水有腐蝕性。 

專家擔心，儘管洗滌器減少空氣污染，但可能會增加進入海洋的污染物。美國運輸與環境部警告說，廢水增加會在港口周圍產生有毒的沉積物，並危害野生動植物。

去年 7 月嘉年華公司因違反環境法規被罰款 2 千萬美元，兩年前就因將遭石油污染的廢物傾倒入海超過 8 年之久而被罰款 4 千萬美元。但相比嘉年華公司 2018 年 32 億美元利潤，4 千萬美元的罰款的確是滄海一粟。

即使郵輪公司一直訂出環境友善目標，如減少一次性塑膠、減少食物浪費、使用可生物降解材料取代塑膠、減少排放硫污染等，遊輪公司的許多改變並非出於對環境的承諾，而是將環境問題視為公共關係運動，為了吸引千禧一代消費者，這些行為只是「漂綠」，實際作為都是反其道而行。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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