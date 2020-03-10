研究：就像人類一樣 老鼠也會避免傷害同類

【文‧Nana Ho】

多數人都會對傷害他人感到難過，過去人們普遍認為這是人類獨有的「道德情操」，動物則更加自私，只會關心自己和後代而並非其他同類，但在荷蘭科學家的最新研究中，研究人員推翻了這種說法──至少在老鼠身上，牠們也會竭力避免傷害同伴。

人本能性的會厭惡去傷害他人，這種「傷害厭惡」（harm aversion）被視為是正常道德發展的關鍵，但因為目前對成因知之甚少，對於不具備傷害厭惡感受、能夠傷害他人不感難過的反社會人格者也無從提供有效治療方法。

但在荷蘭神經科學研究所（NIN）針對老鼠的最新研究中，科學家可能已經找到與傷害厭惡的生理機制，未來或許將能開發工具來協助缺乏傷害厭惡的患者感同身受。

在刊載於《Current Biology》的新論文中，NIN 團隊先是在籠子中設置了兩個按鈕，讓老鼠可以按下按鈕來接收蔗糖顆粒，隨著時間過去，老鼠會逐漸傾向一顆按鈕來獲取糖球，接著研究人員再會重新布線，讓按下該按鈕時會給隔壁老鼠的地板帶來電擊刺激。

研究人員發現，當受試老鼠聽見鄰居因電流發出尖叫聲，會逐漸開始減少按下偏愛按鈕的次數，逐漸轉往另一無害的按鈕。

無論鄰居是曾經共享籠子還是完全陌生的對象、無論受試老鼠的性別，牠們都做出了同樣的選擇，即使將原本按鈕的糖粒獎勵加倍也是相同，就像普通人類一樣，老鼠似乎本能性避免去對同類造成傷害。

透過 fMRI 對一般人進行掃描，科學家得知當人對同伴的痛苦感同身受時，大腦半球間的前扣帶皮層（ACC）便會發亮，而老鼠大腦的同樣區域中存在著情緒鏡像神經元，這種神經元會將目擊的疼痛映射到自己身上，透過注射局部麻醉劑降低老鼠該區域的大腦活動，團隊觀察到大鼠停止了避免傷害另一隻同伴的舉動，開始選擇要糖果的按鈕。

研究資深作者 Valeria Gazzola 認為，了解到人類和大鼠使用相同大腦區域來防止對他人的傷害，這項發現是十分驚人的，「這顯示阻止我們傷害人類同胞的道德動機在進化上是古老的，這深深紮根於我們大腦的生理之中，也與其他動物共享。」

但這是否意味著老鼠關心其他老鼠的福利？ NIN 小組負責人Christian Keysers 教授認為，就像人類善舉背後的動機一樣，這個問題很難得出答案。

「也許一隻老鼠停止按下『傷害』按鈕只是因為不想聽到另一隻老鼠的尖叫，就像我們不喜歡在長程航班上聽到哭泣的嬰兒一樣，當然也可能牠們這樣做是因為真的為鄰居感到難過。」

無論出於何種動機，值得開心的是，在確認共同機制後，科學家現在可以運用腦科學的所有強大工具探索如何加強傷害厭惡，或許有一天能教會一些人「感同身受」。

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