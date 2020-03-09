研究：狗的濕鼻子不僅能聞氣味 也能感知到微弱的熱輻射

【文‧Nana Ho】

由於嗅覺細胞數量遠遠超過人類，狗可以輕易地分辨出空氣中極低濃度的數百萬種氣味，在最近一項新研究中，科學家發現，除了聞到氣味，狗狗的濕鼻子變似乎連微弱的熱輻射也能夠感知到，換句話說，只要獵物的身體散發出些微體熱，牠就可以找到你。

大多數哺乳動物的鼻孔周圍都有裸露、光滑的皮膚，但是狗的鼻子不僅潮濕，也比環境溫度低，並且擁有豐富的神經，這些特徵都顯示它不僅能夠檢測氣味，應該也能夠檢測熱量。

為了驗證這個想法，隆德大學和羅蘭大學（ELTE）研究人員找來 3 隻寵物狗，訓練它們在略高於室溫（31°C）和環境溫度的物體間進行選擇，每隻狗與物體間的距離都超過 1.6 公尺，無法透過視覺或嗅覺感受到這些物體間的差異，科學家也只能透過觸摸表面來確認。

經過訓練後，團隊對狗狗們進行了雙盲實驗，結果 3 隻狗都成功探測到散發弱熱輻射的物體，在最新《科學報告》（Scientific Reports）中，科學家詳細描述了這項研究。

研究人員接著使用功能性磁振造影（fMRI）掃描了 13 種不同品種寵物狗的大腦，同時向狗展示中性或散發弱熱輻射的物體，結果顯示左大腦體感皮層對散發弱熱輻射的物體明顯更敏感。

目前科學家只知道幾種動物才具有感知弱輻射熱的能力，包含一些蛇類、松黑木吉丁蟲（black fire beetle）和吸血蝙蝠，這些動物都會利用這種能力來捕食獵物。

團隊認為，這兩個實驗顯示，狗就像吸血蝙蝠一樣具有感知到弱熱輻射的能力，研究人員推測這種能力可能是從祖先灰狼那裡繼承的，狩獵時灰狼可能會用它嗅出動物溫暖的身體。

賓州州立大學（PSU）機械工程系名譽教 Gary Settles 認為，這項研究與其他類似研究結果吻合，即狗鼻和大腦的組合是處理各種訊號的精密平台。

但 Settles 同時也懷疑狗的鼻腔真的能夠區分出遠處物體的冷熱情況，在他看來，狗的熱覺感受技能可能在長距離狩獵上並不管用，需要進一步研究才能確認。

無論如何，這或許也解釋了狗狗在追蹤獵物上的本事，也說明為何一些狗視覺、聽覺或嗅覺受損，仍然不會影響牠在日常行動的習慣。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】