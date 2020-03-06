疫情受惠產業 中國線上醫療服務起飛

【文‧黃嬿】

2003 年 SARS 爆發加速中國社交媒體與電子商務發展，而武漢肺炎正推動另一個新興行業──遠距醫療。隨著醫院將患有其他疾病的患者拒之門外，許多中國人被限制在家中或避開診所，成千上萬的人正在網路上尋求治療和建議。

京東旗下醫療保健子公司 JD Health 電子商務平台銷售維他命、補品、醫療設備和隱形眼鏡等產品，並與專門機構合作提供包括健康檢查、美容診所和基因檢測在內的服務，此外還涉足藥品批發市場和基於網路的醫院服務。

經濟學人（The Economist）報導，自武漢肺炎疫情爆發以來，京東旗下醫療保健子公司 JD Health 每月諮詢量成長十倍，達到 200 萬次，其中 160 萬次是來自一名知名心臟病專家提供的諮詢。

JD Health 表示，如果沒有這次疫情，消費者行為轉變可能要 5 五年。JD Health 於去年 11 月完成最新一輪 10 億美元融資，現在估值約為 70 億美元。在去年全球出現的 142 家新獨角獸中，JD Health 排名第二。

易觀國際估計，今年中國線上醫療市場規模可能接近 2 千億人民幣，高於疫情爆發前估計的 1,580 億人民幣。但報導指出，即使沒有疫情，中國的遠距醫療市場，包括諮詢和藥品銷售也會蓬勃發展。

由一家大型保險公司經營的醫療服務應用程式平安好醫生去年 9 月表示，有超過 3 億人在應用程式上註冊，相當於中國三分之一的網路用戶。現在在企業訊息查詢網站天眼查上面已經有 1 千家本土遠距醫療公司。

由於大多數中國線上醫生只可以處理重複處方和後續諮詢，不進行初診，中國的國家健康保險計畫也沒有償付患者的線上醫療費用。但 2 月初疫情達到頂峰時，衛生部指令要求充分發揮線上醫療服務以診斷和治療患者。中國的工業重鎮江蘇省已支付線上醫療費用，上海和武漢也開始支付。

線上醫療服務也趁此機會建立形象，如免費為患者提供諮詢。中國電子商務巨頭阿里巴巴的子公司阿里健康為湖北居民開設免費的線上診所，5 天內有 10 萬名患者接受遠距諮詢。

騰訊旗下應用程式 WeDoctor 調動 2 萬名醫生免費線上工作。平安好醫生設立防毒指揮中心，免費派發口罩。另外一個應用程式丁香醫生為湖北 300 名兒童提供癲癇藥，丁香醫生追蹤病毒感染的即時熱圖被查看 25 億次。

業者認為，這次疫情讓中年患者與年輕人開始接觸線上醫療，而且將從此改變人們使用線上醫療服務的習慣。除了患者和政府推動，中國薪酬不足，工作量過度的醫生也紛紛加入線上醫療行業。線上醫療服務股價受到疫情追捧，今年以來在香港上市的阿里健康股價已上漲 74%。

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