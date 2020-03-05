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環保法規上路機車跟著漲 誰搬走了補助裡的乳酪？

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：shutterstock）
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【文‧Chen Kobe】

買一台機車要多少錢？不管你買電動車或燃油車，政府都會提供環保補助，但為什麼機車還是越來越貴呢？因為有人把補助款裡的乳酪偷走了。

國民交通工具機車越來越貴，過去頂級車款 6 萬元有找，如今動輒 8、9 萬元以上高價。然而就算消費者選擇相對平價的車款，價格也是一路攀升，有些車款 3 年內甚至漲了萬元以上。究竟為何機車越來越貴？

為了配合政府不斷提高的節能標準，每一期的環保法規都迫使廠商提升更多的成本，同時還有隨之增加的安全規格要求，像是 ABS、CBS 煞車系統等，對廠商來說都是成本。政府為了減輕廠商的成本壓力，因此針對符合最新環保法規要求的車輛，都會提供補助。

根據環保署規定，在 2020 年汰舊換新購買電動機車，可以獲得 5,000 元補助；購買輕型或小型（綠牌）則可獲得 3,000 元補助；購買符合七期環保法規的燃油機車同樣也補助 5,000 元。

然而，你知我知獨眼龍也知道的事實是，符合七期環保法規的車，通常都比較貴，因此許多網友都趕在去年底換購六期車，省下一筆費用。嗯？不對啊，不是有補助嗎？為什麼大家反而要去買比較不環保的六期車呢？

參考 Yahoo 汽機車網資料，以光陽平民車款 GP 125 為例，ABS 款定價從 2018 年的 5.6 萬，到 2019 年的 5.8 萬，2020 年售價則來到 5.88 萬；如果是原先就高價位的頂級車款，漲幅則更為驚人，過去 3 年價差甚至超過 1.6 萬元。

儘管隨著技術進步與規模經濟成長，零組件的價格相對下滑，不過整車售價基本上沒有太大變動，反而持續在上漲，網友留言表示，「補助 5,000 漲價 6,000，台灣人早就習慣了」。

「車廠面臨車市萎縮，營收獲利不如以往，有機會漲價時，多少能彌補一些營運上的缺口。」鑫鴻車業銷售經理魏貴芝認為，許多長銷車款的關鍵零組件，過去十多年來因規模經濟，成本變低，但並未反映在整車價格上。舉例來說，「2006 年法規強制導入噴射引擎，同個零件起初車廠採購 2,000 多元，現在 1,000 多元就有，理論上車價應該要變便宜；然而近年很多車款在沒有明顯升級配備的情況下，整車售價不但沒有掉，反而往上漲。」

可能會讓消費者更不開心的是，明年（2021）起補助款將會縮水 2,000 元，車廠若隨之調降售價，則坐實了「賺走補助」之罵名，但若不調降，消費者心裡更是不爽。或許等到補助減少後，又會出現其他優惠購車方案來回饋。

每當新一期環保法規上路，一樣的把戲又要重複上演，在快速改變的這個時代，如果整天抱怨自己的乳酪被別人搬走，恐怕難以做出正向改變，而如何去找到新的乳酪，才是各大車廠應該深思的問題。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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