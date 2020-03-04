快訊

振興抵用券攻略 九個QA一次掌握

新冷戰縮影？美限中「外國使團」官媒駐美人數

新研究：32億年前 整個地球都被海洋覆蓋

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Emma stein】

今天我們可以在陸地上到處遊山玩水、從這個國家移動到另一個國家，然而過去的地球樣貌與如今差異甚大。一篇新研究指出，32 億年前，地球還是一個完全沒有陸地、整個地表都被海洋覆蓋的水世界。

大約 45 億年前，地球從一片混亂微塵中碰撞誕生，有如一顆巨型熔融岩漿球，隨後在旋轉中逐漸冷卻，約百萬年後，冷卻的岩漿終於在地殼中形成第一批礦物晶體。至於地球水的來源，有一說認為來自太陽系外部富含冰的彗星，另一說認為可能是地球形成時從太陽周遭的雲氣帶入。

那麼水曾經覆蓋地球多大面積呢？科羅拉多大學波德分校團隊最近一篇新研究指出，32 億年前，整個地球都覆蓋在海洋之下。團隊研究位於澳洲西北部內陸一塊名為 Panorama district、擁有 32 億年歷史的古老海床，分析 100 多個樣品中兩種氧同位素：氧-16 及氧-18 的相對含量。

分析發現，32 億年前海床氧-18 含量比預期高許多，最可能的解釋是地球當時沒有大陸吸收這些重氧同位素。雖然說這也不代表地球當時完全沒有土地，可能有少許「微大陸」像竹筍頭一樣戳出海面，但至少不像現今的地球擁有豐富土壤、遼闊陸地。

如果這項研究得到證實，將有助於解決 35 億年前有關生命從何出現的爭論──是淡水池塘還是鹹水海洋？如果沒有陸地容納淡水，那麼這個問題就沒有意義了。當然這又引出一個問題：各大洲究竟是什麼時候出現的？是板塊構造相互擠壓推出海洋的嗎？這又是後續研究了。

新論文發表在《自然─地球科學》（Nature Geoscience）期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

新研究：32億年前 整個地球都被海洋覆蓋

今天我們可以在陸地上到處遊山玩水、從這個國家移動到另一個國家，然而過去的地球樣貌與如今差異甚大。一篇新研究指出，32 億年前，地球還是一個完全沒有陸地、整個地表都被海洋覆蓋的水世界。

經歷沉船、海盜、傳染病 郵輪業：新冠肺炎是真正威脅

新型冠狀病毒重擊觀光業，除航空業外，最慘的應該是價值 450 億美元的郵輪產業。現在停靠日本的鑽石公主號郵輪已是中國之外最大疫區，即使乘客陸續下船回國，但仍有多名下船回國卻檢疫出染病的案例。郵輪成傳染病溫床，使世界三大郵輪公司股價應聲下跌。

研究：吸食大麻者更容易產生錯誤記憶

每個人可能都有過「錯誤記憶」的情況，誤以為自己記憶中是曾經發生過的事，但這種情況可能在一些人身上更常見。《美國國家科學院院刊》新研究指出，吸食大麻的人在偽造記憶上的風險更高，這一點在法院審理上可能很關鍵。

戳破低碳神話 數位科技是巨大環境污染源

數位科技減少印刷需求，減少出門購物造成的碳足跡等，帶來更多環境效益，但事實上並非如此，如亞馬遜（Amazon）業務反而增加碳排放，被自己員工控訴，逼得亞馬遜執行長 Jeff Bezos 承諾自掏腰包來應對氣候變化，不只亞馬遜，隨著越來越多的數位科技湧現，數位生態系統對環境的影響可能會增加。

不要只怪線上購物 購物中心消失還有這些時代因素

實體商場式微已成為眾所周知的趨勢，2019 年美國消費雖然蓬勃，但實體店面卻關了 9,000 家，2017、2018、2019 每年關掉的實體店面數量越來越多，2020 年才剛開始，美國就有 1,200 家實體店面宣布關門大吉，包括 125 家梅西百貨（Macy's）

有一種餓叫「阿嬤覺得你餓」 研究：祖父母照顧的小孩更容易過胖

與祖父母相處的時光是許多人的童年回憶，同樣留在回憶的還有許多零嘴與家鄉美食，似乎在祖父母眼中，孫子永遠都吃不飽穿不暖，而這些也會反映到孫子的體重及飲食習慣，就像人們經常說的：「有一種餓，叫『阿嬤覺得你餓』」。

研究：在預測再犯風險上 演算法比人的判斷更準確

在刑事司法領域中，主管機關必須將未來再犯風險納入評估，才能給予犯罪人適當的罰則，但由「人」進行的評估準確度總有極限存在。美國研究團隊發現，演算法在預測累犯上似乎要比人類準得多，在一些測試中，甚至達到了 90% 的準確度。

升遷非得接管理職？專家稱最後將留不住人才

在許多公司，想升遷只有一種途徑，就是晉升為管理人員，但有很多才華橫溢的員工對管理沒興趣，如果企業提拔的人不喜歡或不善於管理，導致底下員工表現不佳或辭職，最後受害的是雇主。人力資源專家認為企業需要考慮建立第二條晉升途徑，留住有才能的非管理職員工。

黑天鵝事件頻傳 經濟學家最怕流行病

全球忙防疫，阻斷貿易活動對經濟影響已經愈來愈顯著，17 年前 SARS 讓全球經濟不寒而栗，專家認為，這次新型冠狀肺炎對經濟影響可能更具破壞性。

地球公轉軌道週期性變化 或促成史上最大規模的物種滅絕事件

人類活動排放過量二氧化碳至大氣中，似乎一手促成當今全球暖化，然而現在一篇新研究發現，地球軌道的周期性變化也是造成碳循環和全球氣候變遷的原因。

為什麼蝙蝠攜帶這麼多致命病毒 自身卻安然無恙？

從伊波拉病毒、馬堡病毒、SARS 原型病毒、MERS 原型病毒到最新爆發的新冠狀病毒，都有個共通點：可能起源於蝙蝠。然而集百毒於一身的蝙蝠，為何自己能安然無恙？科學家表示，這要歸因於蝙蝠強大的免疫系統。然而蝙蝠免疫系統也促使病毒進化，最終蝙蝠沒事，卻苦了免疫系統沒那麼強的其他生物。

舊金山房價薪資水準太高 Twitter 考慮實施遠距工作

舊金山灣區是許多知名科技公司的所在地，然而隨著時間發展，許多發展問題浮現，這也讓許多公司開始將遠距工作納入考量。近日的財報會議，Twitter 執行長 Jack Dorsey 表示，Twitter 過去專注於舊金山的策略已不再合適，未來將以更分散的人員結構來改善執行力。

熱門新聞

新研究：32億年前 整個地球都被海洋覆蓋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。