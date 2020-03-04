新研究：32億年前 整個地球都被海洋覆蓋

【文‧Emma stein】

今天我們可以在陸地上到處遊山玩水、從這個國家移動到另一個國家，然而過去的地球樣貌與如今差異甚大。一篇新研究指出，32 億年前，地球還是一個完全沒有陸地、整個地表都被海洋覆蓋的水世界。

大約 45 億年前，地球從一片混亂微塵中碰撞誕生，有如一顆巨型熔融岩漿球，隨後在旋轉中逐漸冷卻，約百萬年後，冷卻的岩漿終於在地殼中形成第一批礦物晶體。至於地球水的來源，有一說認為來自太陽系外部富含冰的彗星，另一說認為可能是地球形成時從太陽周遭的雲氣帶入。

那麼水曾經覆蓋地球多大面積呢？科羅拉多大學波德分校團隊最近一篇新研究指出，32 億年前，整個地球都覆蓋在海洋之下。團隊研究位於澳洲西北部內陸一塊名為 Panorama district、擁有 32 億年歷史的古老海床，分析 100 多個樣品中兩種氧同位素：氧-16 及氧-18 的相對含量。

分析發現，32 億年前海床氧-18 含量比預期高許多，最可能的解釋是地球當時沒有大陸吸收這些重氧同位素。雖然說這也不代表地球當時完全沒有土地，可能有少許「微大陸」像竹筍頭一樣戳出海面，但至少不像現今的地球擁有豐富土壤、遼闊陸地。

如果這項研究得到證實，將有助於解決 35 億年前有關生命從何出現的爭論──是淡水池塘還是鹹水海洋？如果沒有陸地容納淡水，那麼這個問題就沒有意義了。當然這又引出一個問題：各大洲究竟是什麼時候出現的？是板塊構造相互擠壓推出海洋的嗎？這又是後續研究了。

新論文發表在《自然─地球科學》（Nature Geoscience）期刊。

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