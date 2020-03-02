經歷沉船、海盜、傳染病 郵輪業：新冠肺炎是真正威脅

【文‧黃嬿】

新型冠狀病毒重擊觀光業，除航空業外，最慘的應該是價值 450 億美元的郵輪產業。現在停靠日本的鑽石公主號郵輪已是中國之外最大疫區，即使乘客陸續下船回國，但仍有多名下船回國卻檢疫出染病的案例。郵輪成傳染病溫床，使世界三大郵輪公司股價應聲下跌。

為了度過疫情危機，以及預見未來恐面臨超慘澹的旅遊業需求，世界三大郵輪集團嘉年華郵輪公司、挪威郵輪公司和皇家加勒比郵輪公司共同宣布，取消及修改航線計畫。自 1 月以來，三大郵輪公司股價已下跌 10%~16%。

嘉年華郵輪公司已明確警告投資者，如果旅行限制持續到 5 月，可能導致股價下跌 14%。皇家加勒比郵輪表示，乘客紛紛取消訂單可能導致今年收益下降約 12%。

郵輪國際協會表示，中國是郵輪市場裡增長中的市場，目前約占 10%。北美約占 50%，歐洲占 25%；但歐洲航線的中國旅客是很大客群，約占 14%，因此中國旅遊限制直接影響到郵輪業績。

根據行業組織 Cruise Lines International Association 數據，亞洲乘客人數從 5 年前 120 萬上升到 2018 年約 420 萬，一半以上是中國人。聯合國世界旅行組織（UN World Travel Organisation）數據顯示，2018 年中國出境旅客支出 2,770 億美元，超過任何其他國籍。

挪威郵輪公司與嘉年華遊輪都是由同一個美國人創立，嘉年華遊輪公司市值超過 300 億美元是全球最大郵輪公司，第二大是皇家加勒比海市值 220 億美元，1993 年上市以來股價成長 1,094%，同時期 S&P 上漲 666%。

郵輪業務對大大小小的災難並不陌生。2012年，由嘉年華子公司經營的科斯塔康科迪亞號（Costa Concordia）在義大利海岸附近沉沒，造成 32 人死亡。7 年前，索馬利亞海盜襲擊一艘小型遊輪 Seabourn Spirit。還經歷了諾羅病毒、大腸桿菌和軍團菌傳播，但這些都不足以阻礙郵輪業務勢不可擋的增長態勢。

但是，COVID-19 和鑽石公主號事件是真正的威脅。挪威航空公司宣布取消今年夏天亞洲所有 40 條郵輪航線。挪威人預計流行病將使全年調整後的每股收益損失 75 美分，皇家加勒比海郵輪表示，流行病將使今年每股收益減少 65 美分，取消東南亞航線，並修改行程。

但也有人危機入市，理查布蘭森（Richard Branson）嶄新的遊輪產品線維珍航程（Virgin Voyages），第一艘載有 2,770 名乘客和 1,160 名船員的 Scarlet Lady 輪將按照既定時間開航。

新型冠狀病毒爆發之前，預計 2020 年將有 3.200 萬乘客啟航，是 2009 年乘客人數的兩倍。遊輪行業以前曾面對疾病，但都恢復過來，布蘭森認為，新型冠狀病毒是暫時的，並對遊輪業充滿信心。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】