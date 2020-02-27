研究：吸食大麻者更容易產生錯誤記憶

【文‧Nana Ho】

每個人可能都有過「錯誤記憶」的情況，誤以為自己記憶中是曾經發生過的事，但這種情況可能在一些人身上更常見。《美國國家科學院院刊》新研究指出，吸食大麻的人在偽造記憶上的風險更高，這一點在法院審理上可能很關鍵。

儘管人們往往直觀認為記憶中的便是曾經發生過的事，但其實錯誤記憶很容易產生，引導性問題、來自他人的錯誤說法或是對媒體報導的誤解，都可能讓人從實際經驗中得出錯誤推論，並自然而然產生錯誤回憶。

加州大學歐文分校法學院（UC Irvine School of Law）教授 Elizabeth Loftus 指出，包含兒童、智能障礙者都在法律上被認定是弱勢證人（vulnerable witnesses），在詢問時需要格外小心，「大麻成癮者應該也要加入行列中」。

大麻是繼酒精和尼古丁等合法物質之後的全球使用最廣泛的藥物，為了確認吸食會如何影響證人的記憶，Lilian Kloft 和同事找來 64 位志願者進行了實驗，透過吸入一定量的汽化大麻來對其記憶力進行測試，究竟錯誤記憶是自發產生的，還是外部來源引入的。

為了確認是否為自發的錯誤記憶，研究小組設計了知名的 DRM（Deese-Roediger-McDermott）實驗，讓志願者先記住一系列相關的單詞，如「疲倦」、「枕頭」、「床」、「打呼」再透過測試來辨別這些單詞。

在測試回合中，學習過的單詞會與新單詞混在一起，新單詞的範圍從完全不相關（如「海豹」）到與原始列表中單詞高度相關（如「淺眠」）都有。

正常情況下，人們有可能會錯誤記住那些高度相關的單詞，無論清醒或吸食大麻情況下都是如此，但是後者也更容易將相關及不相關的詞錯認為記憶中的單詞，在後續使用 VR 模擬真實犯罪的實驗中也證實了這項結果。研究顯示，當人們處在吸食大麻後的興奮情況下，更可能形成自發的錯誤記憶，特別是只與原始經歷有些許關係的細節。

「這些大麻使用者在不確定記憶時，似乎有回答『是』的偏見，這使它們成為隨機且不可靠的反應者。」

即使在清醒再次進行記憶測試，這些人仍比一般人更容易錯誤辨別錯誤資訊，如果再加上記憶隨著時間衰減的情況區別就更加明顯。

阿姆斯特丹市立大學犯罪學和犯罪學系副教授 Annelies Vredeveldt 認為，雖然過去建議犯罪後因盡快面談目擊者，但考量到這些新研究，這項建議可能不適用於剛吸完大麻的人，「最好在他們清醒後盡快安排面談，時間也不要拖太久」。

過去許多研究都調查了酒精對錯誤記憶的影響，但很少研究針對大麻及其他毒品對記憶的影響進行研究，Kloft 認為，相關研究需要迫切進行，才能讓當局在面對具有類似問題的證人、受害者及嫌疑人時更好應對。

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