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有一種餓叫「阿嬤覺得你餓」 研究：祖父母照顧的小孩更容易過胖

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Nana Ho】

與祖父母相處的時光是許多人的童年回憶，同樣留在回憶的還有許多零嘴與家鄉美食，似乎在祖父母眼中，孫子永遠都吃不飽穿不暖，而這些也會反映到孫子的體重及飲食習慣，就像人們經常說的：「有一種餓，叫『阿嬤覺得你餓』」。

《Childhood Obesity》的最新論文，團隊針對全球 23 項相關研究分析的結果，發現祖父母照顧的孩子超重或病態肥胖的比率高出近 30%。儘管可能是出於好意，但祖父母照顧的孩子明顯更容易過胖，對健康生活方式的理解也會受影響。

研究主要作者、聖路易斯華盛頓大學布朗社工學院助教 Ruopeng An 表示，透過提供智慧、傳授傳統、提供指導及製造回憶，祖父母通常能帶給孫子珍惜並終身受用的遺產，但同時祖父母的照顧也可能帶來一些無法忽視的負面影響。

在傳統「越大隻越健康」的觀念下，負面影響之一便是孩子的飲食和運動習慣。An 指出，一些祖父母可能會敦促孫子多吃大餐，並提供糖果和油炸食品來表達疼愛。除此之外，在某些文化，祖父母也有代替孩子做家事的傾向，而這是身體鍛鍊的重要形式。

有趣的是，An 發現美國、英國、中國、日本和其他 5 個國家的研究都顯示相同結果，對於這種跨文化相似的趨勢感到驚訝的同時也有些體悟。

「由於年輕時經歷過飢餓與貧困，富裕和飽食是許多祖父母的期望也很認同，他們可能會把這種感受傳遞給孫子，但後者相反地，其實正與全球的『美食沼澤』和不斷增加的食物分量抗爭。」

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