黑天鵝事件頻傳 經濟學家最怕流行病

【文‧黃嬿】

全球忙防疫，阻斷貿易活動對經濟影響已經愈來愈顯著，17 年前 SARS 讓全球經濟不寒而栗，專家認為，這次新型冠狀肺炎對經濟影響可能更具破壞性。

彭博社（Bloomberg）根據分析師調查顯示，中國 GDP 成長率會因為這次疫情下降至 3.8%，報導發現，這個增長率可能會造成更大問題，因為成長率 4.15% 是關鍵，如果低於這數字，將使中國最大銀行的所謂不良貸款率上升 5 倍。

一些經濟學家預測疫情甚至比世界末日還可怕，Evercore ISI 預計中國 GDP 本季成長率為 0%。且災難不限於中國，由於出境旅遊和中國的進口需求減少，將對區域經濟產生連鎖反應。

被台灣列為第二級旅遊警示的新加坡，2020 年 GDP 成長率介於 -0.5%~1.5%。如果呈負值，將是自 2001 年全球經濟遭受 IT 產業崩潰衝擊之後首次落入負成長。

經濟學家擔憂的是，與颶風或海嘯等自然災害或其他被稱為黑天鵝的不可預測事件相比，疾病的危害要大得多。根據世界銀行（World Banks）研究顯示，最嚴重的大流行可能導致相當於全球 GDP 近 5%，或超過 3 兆美元的經濟損失。較弱的流感大流行，例如 2009 年 H1N1 病毒，仍可使全球 GDP 減少 0.5%。

世界銀行 2013 年關於大流行的報告指出，「嚴重的大流行在突然、深刻和廣泛的影響就像全球戰爭。」但病毒並不是造成經濟損失的主要因素，而是消費者、企業和政府應付疫情的方式。

在疫情爆發期間，人們更有可能留在家中，限制對消費品和能源需求。企業和政府決定關閉商店和閒置工廠，產量因此減少。

最近幾週，包括斯里蘭卡、馬來西亞、泰國和菲律賓在內的鄰國中央銀行都降低利率。報導認為，南韓和台灣可能是下一個。但自全球金融危機之後經濟增長乏力，許多國家都已精疲力盡，歐洲中央銀行於 2014 年推出負利率，此後一直無法提高利率，日本央行也差不多。去年，美聯儲三度降息。

同時，美國、日本和包括義大利等主要歐洲國家債務水準飆升，根據國際金融研究所的數據，包括家庭、政府和公司借貸等全球債務，已躍升至全球經濟規模 3 倍以上，是有紀錄以來最高比率。如果世界經濟陷入另一個困境，那麼財政刺激措施的規模將受到限制。

中國人民銀行本週降低關鍵利率，並向市場注入大量現金減輕銀行和借款人壓力。此外還宣布稅收減免和補貼政策。Capital Economics 分析師預計中國政府將在未來幾天內宣布更多措施，如果這種病毒繼續蔓延，中國政府將不得不放棄為控制債務進行的長期努力。

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