聽新聞
test
0:00 / 0:00

地球公轉軌道週期性變化 或促成史上最大規模的物種滅絕事件

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Emma stein】

人類活動排放過量二氧化碳至大氣中，似乎一手促成當今全球暖化，然而現在一篇新研究發現，地球軌道的周期性變化也是造成碳循環和全球氣候變遷的原因。

當今冰川異常融化、溫度節節攀升、海洋酸化等種種現象，以致有人認為地球即將邁向第 6 次大規模滅絕事件。

而在過去，地球歷經 2 次最大型的毀滅性物種滅絕事件，一場為三疊紀-侏羅紀滅絕事件（Triassic–Jurassic extinction event），發生在 2.01 億年前，地球上約 80% 物種永久消失，並使恐龍成為侏羅紀最具優勢的陸地動物；另一場則是托阿爾階滅絕事件（Toarcian extinction），發生在約 1.83 億年前，當時海水深層大缺氧，對海生生物影響最大。

但這些大規模物種滅絕事件的背後推手究竟是誰？最近，都柏林大學三一學院團隊分析威爾斯古代泥岩礦床的化學數據，發現地球圍繞太陽運轉的公轉軌道形狀之週期性變化，似乎是造成碳循環和全球氣候變遷的部分原因；再加上火山活動於相近時間點爆發，往海洋與大氣中釋放大量溫室氣體，進而形塑了不利生物存活的環境條件。

三疊紀-侏羅紀滅絕事件與托阿爾階滅絕事件之間相隔大約 1,800 萬年，研究表明這段時間內，地球碳循環一直處於不斷變化的狀態，由於地球繞太陽的公轉軌道會影響地球從太陽接收多少能量，進而影響氣候。

團隊指出，若按照當前軌道配置，則地球接下來本應重新回到冰河時期，然而人為釋放的過量二氧化碳可能破壞了這道自然過程、還使全球迅速變暖，科學家希望進一步鑽取 1 公里深處的岩石樣本，理解太陽系控制與地球氣候系統的相互作用。

新論文發表在《美國國家科學院刊》（PNAS）。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

相關新聞

為什麼蝙蝠攜帶這麼多致命病毒 自身卻安然無恙？

從伊波拉病毒、馬堡病毒、SARS 原型病毒、MERS 原型病毒到最新爆發的新冠狀病毒，都有個共通點：可能起源於蝙蝠。然而集百毒於一身的蝙蝠，為何自己能安然無恙？科學家表示，這要歸因於蝙蝠強大的免疫系統。然而蝙蝠免疫系統也促使病毒進化，最終蝙蝠沒事，卻苦了免疫系統沒那麼強的其他生物。

地球公轉軌道週期性變化 或促成史上最大規模的物種滅絕事件

人類活動排放過量二氧化碳至大氣中，似乎一手促成當今全球暖化，然而現在一篇新研究發現，地球軌道的周期性變化也是造成碳循環和全球氣候變遷的原因。

舊金山房價薪資水準太高 Twitter 考慮實施遠距工作

舊金山灣區是許多知名科技公司的所在地，然而隨著時間發展，許多發展問題浮現，這也讓許多公司開始將遠距工作納入考量。近日的財報會議，Twitter 執行長 Jack Dorsey 表示，Twitter 過去專注於舊金山的策略已不再合適，未來將以更分散的人員結構來改善執行力。

車諾比核災發現以輻射為食的真菌 疑可做成太空用防曬霜

車諾比核災事故後 5 年，科學家在核反應爐壁上發現一種奇怪真菌，似乎能抵抗致命輻射。科學家對真菌進行測試後發現它們含有大量黑色素，證實真菌正在靠吸收輻射來生存，最近科學家表明，也許能藉此開發太空用防曬霜，幫助太空人多一層輻射防護。

借鏡火星電離層觀測結果 解決地球大氣電漿如何干擾無線電通訊

電台出現雜訊或被其他電台訊號覆蓋，一個可能的原因是大氣電離層中的電漿干擾。現在科學家正在透過研究火星電離層，試圖理解地球大氣中的濃縮電漿雲如何干擾無線電通訊。

PurrSong 推出活動追蹤吊飾 協助主人判斷貓咪是否生病

不論記錄走路步數、卡路里消耗還是睡眠時間，許多人都喜歡用運動手環追蹤自己的健康狀況。在 CES 2020，南韓公司 PurrSong 也推出一款 PurrSong 吊飾，可記錄使用者的運動狀況：貓咪的。

為什麼 0 是偶數？

衛福部宣布 6 日起購買口罩將採實名制，將以身分證字號末碼的奇、偶數來分流購買人潮，這項決策也意外引發「0 是奇數還是偶數」討論。

新財富獨厚年輕移民 新加坡中年人成犧牲品

新加坡的移民政策是推動這個蕞爾小國經濟實力的關鍵力量，但隨著科技變革，製造業和跨國公司中的中層職位正在消失，科技和金融服務職位被年輕人與移民填補，即使零工經濟接收中年失業者，但新加坡不足的社會安全網激起仇恨與民族主義興起。

早晨鬧鈴聲別亂設 研究：單調的嗶嗶聲恐加重起床後倦怠感

在冬天的清晨起床是件痛苦的事，為了清醒，很多人可能傾向設置響亮刺耳的規律鬧鈴聲，然而一篇新研究指出，這種嗶嗶聲可能是導致你起床後依然無精打采的原因。

我是啤酒不是病毒 意外被武漢肺炎波及的可樂娜

新型冠狀病毒（2019-nCoV）引起的武漢肺炎在全球造成人心惶惶，但其實除了人，有個品牌也意外被這場肺炎風暴掃到颱風尾，就是與病毒幾乎同名的可樂娜啤酒（Corona beer）。

飲用水加氯消毒再引疑慮 美科學家發現可能產生劇毒副產物

無論是台灣或歐美國家，氯都是自來水淨水場中的主要消毒劑之一，然而美國科學家最近發現這種自 20 世紀以來常見的自然水消毒方法，會產生以前從未發現的有毒副產物。

網路黑洞大學生也難逃 研究：過度上網學習動機與技能都變差

許多研究發現，網路成癮會導致青少年焦慮、失眠等問題，現在一項針對大學生的最新研究指出，過度使用數位技術的大學生缺乏參與研究的動力，並且對考試更焦慮。使用數位技術還會導致學生感到更孤獨，進一步影響學習動機。

熱門新聞

地球公轉軌道週期性變化 或促成史上最大規模的物種滅絕事件

嵌入式系統在AI導向環境的三大趨勢

從優良傳統中求創新 用開放的心態面對AIoT挑戰

機器學習開啟行動裝置大規模運算新革命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。