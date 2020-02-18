地球公轉軌道週期性變化 或促成史上最大規模的物種滅絕事件
【文‧Emma stein】
人類活動排放過量二氧化碳至大氣中，似乎一手促成當今全球暖化，然而現在一篇新研究發現，地球軌道的周期性變化也是造成碳循環和全球氣候變遷的原因。
當今冰川異常融化、溫度節節攀升、海洋酸化等種種現象，以致有人認為地球即將邁向第 6 次大規模滅絕事件。
而在過去，地球歷經 2 次最大型的毀滅性物種滅絕事件，一場為三疊紀-侏羅紀滅絕事件（Triassic–Jurassic extinction event），發生在 2.01 億年前，地球上約 80% 物種永久消失，並使恐龍成為侏羅紀最具優勢的陸地動物；另一場則是托阿爾階滅絕事件（Toarcian extinction），發生在約 1.83 億年前，當時海水深層大缺氧，對海生生物影響最大。
但這些大規模物種滅絕事件的背後推手究竟是誰？最近，都柏林大學三一學院團隊分析威爾斯古代泥岩礦床的化學數據，發現地球圍繞太陽運轉的公轉軌道形狀之週期性變化，似乎是造成碳循環和全球氣候變遷的部分原因；再加上火山活動於相近時間點爆發，往海洋與大氣中釋放大量溫室氣體，進而形塑了不利生物存活的環境條件。
三疊紀-侏羅紀滅絕事件與托阿爾階滅絕事件之間相隔大約 1,800 萬年，研究表明這段時間內，地球碳循環一直處於不斷變化的狀態，由於地球繞太陽的公轉軌道會影響地球從太陽接收多少能量，進而影響氣候。
團隊指出，若按照當前軌道配置，則地球接下來本應重新回到冰河時期，然而人為釋放的過量二氧化碳可能破壞了這道自然過程、還使全球迅速變暖，科學家希望進一步鑽取 1 公里深處的岩石樣本，理解太陽系控制與地球氣候系統的相互作用。
新論文發表在《美國國家科學院刊》（PNAS）。
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