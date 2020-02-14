舊金山房價薪資水準太高 Twitter 考慮實施遠距工作

【文‧Nana Ho】

舊金山灣區是許多知名科技公司的所在地，然而隨著時間發展，許多發展問題浮現，這也讓許多公司開始將遠距工作納入考量。近日的財報會議，Twitter 執行長 Jack Dorsey 表示，Twitter 過去專注於舊金山的策略已不再合適，未來將以更分散的人員結構來改善執行力。

舊金山灣區有無可否認的技術人才，然而當地的薪資水準、房價同樣也在全美城市名列前茅，這讓許多公司擴展時都遇到困難。最近的訪談中，Facebook 執行長 Mark Zuckerberg 告訴聽眾，如果他現在才要創立一家公司，不會選擇在灣區。

隨著雲端基礎設施普及，新一代通訊和協作工具 Zoom、Slack、Google Docs 出現，偏遠地區也具備同樣工作條件，這也讓越來越多科技公司開始選擇在其他地方雇用人才，利用遠距工作和制定流程，讓全球員工都能順利溝通合作。

雲端數據公司 HashiCorp 也是這樣選擇的公司之一。HashiCorp 兩位創辦人都不住舊金山，員工也分散在美國及十幾個國家地區，目前住在舊金山當地的員工不到 15%。

開源軟體開發商 GitLab 同樣也選擇遠距辦公。雖然聯合創辦人兼執行長 Sid Sijbrandij 仍住在舊金山，但 GitLab 在 65 個國家地區、超過 1,100 名員工之下並未設立辦公室。

透過不租賃實體辦公室，GitLab 約省下 10% 營運支出，同時 GitLab 也專注在物價水準最高地區以外的地方招聘，可替公司省下約 40% 支出。

Sijbrandij 表示，為 GitLab 工作的很多人都有高薪，達到或超過所在地區的市場價格，同時無論去運動、超市購物或接小孩，都可以在活動時穿插工作。

「如果不是每個人都必須出現在舊金山特定大樓裡，眼前就會出現更廣闊的人才庫。」

據了解，Dorsey 還未替更分散的勞動力結構做好具體計畫，但他對 HashiCorp 和 GitLab 的做法保持開放態度，而公關副總裁 Brandon Borman 也認同這個觀點。

Borman 表示，Twitter 雖然會持續待在舊金山，但如果想延攬全球人才，就不應該要求他們遠離社群、丟掉自己的生活搬到辦公室所在地。

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