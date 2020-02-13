車諾比核災發現以輻射為食的真菌 疑可做成太空用防曬霜

【文‧Emma stein】

車諾比核災事故後 5 年，科學家在核反應爐壁上發現一種奇怪真菌，似乎能抵抗致命輻射。科學家對真菌進行測試後發現它們含有大量黑色素，證實真菌正在靠吸收輻射來生存，最近科學家表明，也許能藉此開發太空用防曬霜，幫助太空人多一層輻射防護。

車諾比核災是歷史上最嚴重的核電事故，為 1986 年車諾比核電廠第四號反應爐發生連續爆炸，除了引發大火還釋放大量高能量放射線物質到大氣層中，而被核放射線塵污染的雲層飄往其他地區，衍生成全球性事故。

1991 年時，科學家首度在極端輻射環境中觀察到一種被稱為新型隱球菌（Cryptococcus neoformans）的真菌，當時研究人員依稀意識到這種細菌能抵抗輻射；2007 年一篇研究首度指出，這些常駐在核災廢墟內的真菌實際上正在「吃掉」輻射，它們含有黑色素，能吸收輻射並將其轉化為化學能。現在科學家再發現，我們可以利用這細菌的特性來保護人們免受輻射，尤其是國際太空站上的太空人。

新型隱球菌被列為危險真菌之一，抵抗力薄弱或免疫系統受損的人，被新型隱球菌感染可能造成生命危害，稱為隱球菌病，主要感染途徑為呼吸道，於肺中形成小結瘤，若進入血液會導致更嚴重併發症。

2007 時，研究發現新型隱球菌含有高含量黑色素（一種使皮膚變黑的生物色素），已知黑色素可以保護皮膚免受陽光中紫外線輻射的傷害，而在該細菌中的黑色素則會吸收輻射並將其轉化為化學能，類似植物透過光合作用將二氧化碳、葉綠素轉化為氧氣、葡萄糖的方式，這個特定過程被稱為放射合成（radiosynthesis）。

最新研究則顯示，新型隱球菌及相關真菌具有利用輻射（主要是 β 輻射）的能力，以輻射為營養生長，也就是說或許能開發相關產品來保護太空人。

NASA 科學家正在研究能否從新型隱球菌中提取黑色素，將之添加為太空用防曬霜的成分。2019 年 11 月，約翰霍普金斯大學的科學家已將源自真菌的黑色素送往國際太空站進行實驗，測試黑色素於太空中防禦輻射的能力，實驗結果預計在未來幾個月公布。

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