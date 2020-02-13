快訊

日本地牛翻身！北海道發生規模7.0強震 無海嘯風險

車諾比核災發現以輻射為食的真菌 疑可做成太空用防曬霜

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）

【文‧Emma stein】

車諾比核災事故後 5 年，科學家在核反應爐壁上發現一種奇怪真菌，似乎能抵抗致命輻射。科學家對真菌進行測試後發現它們含有大量黑色素，證實真菌正在靠吸收輻射來生存，最近科學家表明，也許能藉此開發太空用防曬霜，幫助太空人多一層輻射防護。

車諾比核災是歷史上最嚴重的核電事故，為 1986 年車諾比核電廠第四號反應爐發生連續爆炸，除了引發大火還釋放大量高能量放射線物質到大氣層中，而被核放射線塵污染的雲層飄往其他地區，衍生成全球性事故。

1991 年時，科學家首度在極端輻射環境中觀察到一種被稱為新型隱球菌（Cryptococcus neoformans）的真菌，當時研究人員依稀意識到這種細菌能抵抗輻射；2007 年一篇研究首度指出，這些常駐在核災廢墟內的真菌實際上正在「吃掉」輻射，它們含有黑色素，能吸收輻射並將其轉化為化學能。現在科學家再發現，我們可以利用這細菌的特性來保護人們免受輻射，尤其是國際太空站上的太空人。

新型隱球菌被列為危險真菌之一，抵抗力薄弱或免疫系統受損的人，被新型隱球菌感染可能造成生命危害，稱為隱球菌病，主要感染途徑為呼吸道，於肺中形成小結瘤，若進入血液會導致更嚴重併發症。

2007 時，研究發現新型隱球菌含有高含量黑色素（一種使皮膚變黑的生物色素），已知黑色素可以保護皮膚免受陽光中紫外線輻射的傷害，而在該細菌中的黑色素則會吸收輻射並將其轉化為化學能，類似植物透過光合作用將二氧化碳、葉綠素轉化為氧氣、葡萄糖的方式，這個特定過程被稱為放射合成（radiosynthesis）。

最新研究則顯示，新型隱球菌及相關真菌具有利用輻射（主要是 β 輻射）的能力，以輻射為營養生長，也就是說或許能開發相關產品來保護太空人。

NASA 科學家正在研究能否從新型隱球菌中提取黑色素，將之添加為太空用防曬霜的成分。2019 年 11 月，約翰霍普金斯大學的科學家已將源自真菌的黑色素送往國際太空站進行實驗，測試黑色素於太空中防禦輻射的能力，實驗結果預計在未來幾個月公布。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

世界衛生組織WHO，真是「健康」組織嗎？

美國火星出任務 在外太空發射火箭

周四變天！吳德榮：本周兩波鋒面過境 一濕一冷

周日鋒面後有強冷空氣南下 吳德榮：有達寒流的機率

相關新聞

車諾比核災發現以輻射為食的真菌 疑可做成太空用防曬霜

車諾比核災事故後 5 年，科學家在核反應爐壁上發現一種奇怪真菌，似乎能抵抗致命輻射。科學家對真菌進行測試後發現它們含有大量黑色素，證實真菌正在靠吸收輻射來生存，最近科學家表明，也許能藉此開發太空用防曬霜，幫助太空人多一層輻射防護。

借鏡火星電離層觀測結果 解決地球大氣電漿如何干擾無線電通訊

電台出現雜訊或被其他電台訊號覆蓋，一個可能的原因是大氣電離層中的電漿干擾。現在科學家正在透過研究火星電離層，試圖理解地球大氣中的濃縮電漿雲如何干擾無線電通訊。

PurrSong 推出活動追蹤吊飾 協助主人判斷貓咪是否生病

不論記錄走路步數、卡路里消耗還是睡眠時間，許多人都喜歡用運動手環追蹤自己的健康狀況。在 CES 2020，南韓公司 PurrSong 也推出一款 PurrSong 吊飾，可記錄使用者的運動狀況：貓咪的。

為什麼 0 是偶數？

衛福部宣布 6 日起購買口罩將採實名制，將以身分證字號末碼的奇、偶數來分流購買人潮，這項決策也意外引發「0 是奇數還是偶數」討論。

新財富獨厚年輕移民 新加坡中年人成犧牲品

新加坡的移民政策是推動這個蕞爾小國經濟實力的關鍵力量，但隨著科技變革，製造業和跨國公司中的中層職位正在消失，科技和金融服務職位被年輕人與移民填補，即使零工經濟接收中年失業者，但新加坡不足的社會安全網激起仇恨與民族主義興起。

早晨鬧鈴聲別亂設 研究：單調的嗶嗶聲恐加重起床後倦怠感

在冬天的清晨起床是件痛苦的事，為了清醒，很多人可能傾向設置響亮刺耳的規律鬧鈴聲，然而一篇新研究指出，這種嗶嗶聲可能是導致你起床後依然無精打采的原因。

我是啤酒不是病毒 意外被武漢肺炎波及的可樂娜

新型冠狀病毒（2019-nCoV）引起的武漢肺炎在全球造成人心惶惶，但其實除了人，有個品牌也意外被這場肺炎風暴掃到颱風尾，就是與病毒幾乎同名的可樂娜啤酒（Corona beer）。

飲用水加氯消毒再引疑慮 美科學家發現可能產生劇毒副產物

無論是台灣或歐美國家，氯都是自來水淨水場中的主要消毒劑之一，然而美國科學家最近發現這種自 20 世紀以來常見的自然水消毒方法，會產生以前從未發現的有毒副產物。

網路黑洞大學生也難逃 研究：過度上網學習動機與技能都變差

許多研究發現，網路成癮會導致青少年焦慮、失眠等問題，現在一項針對大學生的最新研究指出，過度使用數位技術的大學生缺乏參與研究的動力，並且對考試更焦慮。使用數位技術還會導致學生感到更孤獨，進一步影響學習動機。

132國家研究發現 人生最低潮落在47歲

在窮忙世代，追求幸福成為一種顯學，還有各式各樣的指導方針教人怎麼得到幸福，但是幸福涉及的因素太多，個性、心理素質、壓力、金錢、社交、環境等因素都會影響幸福指數，很難找到普世通則，不過美國最新研究發現，幸福曲線的確存在，人生最低潮落在 47 歲，但邁入 70 歲又會再找回幸福感，無論哪個國家結果都差不多。

半世紀的美國夢 從留美學生看區域經濟消長

美國健全的自由與法治制度在動盪時代吸引無數移民，移民也成為貢獻美國強大經濟的支柱，許多生活優渥的移民將美國價值觀宣揚海外，使得美國夢成為近代許多年輕學子的信仰，從美國留學生國籍甚至可看到一個國家的經濟消長。但隨著中國崛起，川普築起貿易高牆，加上美國國內紛擾不斷，讓美國夢蒙上陰影。

電動車位會否成為買房新標準配備？建商：不容易

最近在電動車主社群流傳著一句話，「想買電動車，先去當主委」，反映出其實目前住宅大樓要安裝充電設備的難題，也有不少車主分享甘苦談與教戰攻略，幫助其他車友。看準了電動車議題，有些建商已開始提前規劃電動車位，期望以此吸引高消費力客群進住。

熱門新聞

車諾比核災發現以輻射為食的真菌 疑可做成太空用防曬霜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。