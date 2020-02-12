借鏡火星電離層觀測結果 解決地球大氣電漿如何干擾無線電通訊

【文‧Emma stein】

電台出現雜訊或被其他電台訊號覆蓋，一個可能的原因是大氣電離層中的電漿干擾。現在科學家正在透過研究火星電離層，試圖理解地球大氣中的濃縮電漿雲如何干擾無線電通訊。

從地面往上數，地球大氣層可分為對流層、同溫層、中氣層、熱成層（包含電離層和外逸層）以及最外圍的磁層；電離層離地 100～150 公里，又可細分為 D 層、E 層、E S 層、F 層，其中 E S 層自 80 年前發現以來，一直讓科學家備感困惑。

E S 層（sporadic E layers）又稱偶現 E 層，是小而強烈電離的雲（電漿），可以反射頻率介於 25～225MHz 間的電波，形成後約持續數分鐘到數小時不等。

如果你有聽廣播電台的習慣，發現平常訊號很穩定的電台忽然出現雜訊、甚至被其他頻道覆蓋，一個可能原因即 E S 層忽然形成，其作用就像平鋪在天空的巨型鏡子反射無線電訊號，使之在地面反彈從而造成更多電磁干擾（radio interference）；這些高濃度電漿雲也可能干擾飛機用的無線電通訊、遮蔽軍用雷達。

只不過電離層的高度有點尷尬，對飛機來說難以企及，對衛星來說又過低難以分析，次軌道火箭雖然能在 E S 層中飛行獲取數據，然而 E S 層只是短暫現象，想碰到還需要點運氣。

所幸火星也有電離層，而最近 NASA 戈達德太空飛行中心團隊得到 MAVEN 火星探測器最新測量結果，驚訝發現電離層內出現電漿峰值，研究人員立刻意識到，火星電離層中也有 E S 層的存在；更令科學家驚喜的是，火星 E S 層持續時間更持久。

顯然，比起在地球上發射次軌道火箭去研究沒有頭緒的 E S 層，讓環繞火星的 MAVEN 探測器去研究火星E S 層，更加合適也更方便，探索火星除了能讓科學家建立該星球更詳盡的模型外，也能順便幫助探討地球懸而未決的大氣謎團。

新論文發表在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】