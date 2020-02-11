PurrSong 推出活動追蹤吊飾 協助主人判斷貓咪是否生病

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）

【文‧Nana Ho】

不論記錄走路步數、卡路里消耗還是睡眠時間，許多人都喜歡用運動手環追蹤自己的健康狀況。在 CES 2020，南韓公司 PurrSong 也推出一款 PurrSong 吊飾，可記錄使用者的運動狀況：貓咪的。

雖然「貓用」運動追蹤器想法聽起來很荒謬，因為只要認識貓的都知道，貓不只不會鍛鍊身體，更經常花一整天慵懶躺在家中，追蹤運動情況究竟有何用途？

與人們使用的不同，PurrSong 並不在乎貓咪消耗了多少卡路里，或運動量夠不夠，只是單純追蹤貓的活動和睡眠情況。養過貓的人都知道，貓咪總會試圖隱藏病痛，除非到非常嚴重的程度，要透過日常觀察即時發現貓咪生病是很困難的事，PurrSong 正是為此而生。

透過記錄寵物正常活動的真實數據，PurrSong 希望第一時間便發現問題，提醒飼主注意潛在的異常情況，早日尋求護理協助。在藍牙連線下，追蹤器的資訊會即時傳到手機 App，並在活動出現異常模式時發送提醒。

從外觀來看，PurrSong 約一顆曼陀珠大小，重 20 克，具 IP56 防水防塵等級，一次充電即可持續一個月，可簡單安裝在貓咪的項圈。

如果覺得 PurrSong 聽起來熟悉，那很可能是因為你在 CES 2019 寵物科技展聽過這個名字。PurrSong 當時宣布推出 LavvieBot S 智慧廁所，能自動清潔垃圾並補充。

LavvieBot S 還可追蹤多隻貓的重量及使用頻率，開發商相信，LavvieBot S 智慧廁所與 PurrSong 運動吊飾的資訊，能提供宿主貓咪整體健康狀況的即時資訊。

PurrSong 也加入三星 C-Lab Outside 計畫，計畫於今年稍晚發表運動吊飾，預計售價 100 美元（約台幣 3,000 元），LavvieBot S 智慧垃圾桶預計 4~5 月發售，預計售價為 550 美元（約台幣 1.5 萬元）。

This cat activity tracker might help identify when your furry friend is sick

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