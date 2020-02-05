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早晨鬧鈴聲別亂設 研究：單調的嗶嗶聲恐加重起床後倦怠感

2020-02-05 14:42科技新報

【文‧Emma stein】

在冬天的清晨起床是件痛苦的事，為了清醒，很多人可能傾向設置響亮刺耳的規律鬧鈴聲，然而一篇新研究指出，這種嗶嗶聲可能是導致你起床後依然無精打采的原因。

每天早晨睜開眼後持續感到困倦、思緒茫然，這在西方睡眠醫學領域上稱為睡眠惰性（sleep inertia，SI），指人從深沉睡眠抽離後出現短暫的低警覺度、認知 / 感知能力下降等情況，於是有些人習慣性賴床，或者起床氣很大。

一般來說，睡眠惰性狀態維持約 15～30 分鐘，但也可能持續數小時，所以有些人就算醒來仍會覺得昏昏欲睡好一陣子、注意力難以集中，這對工作需要保持警覺的人們來說有點危險，比如警察、消防員、士兵等。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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最近，由澳洲墨爾本皇家理工大學團隊進行一項為期一年的研究結果出爐，實驗受試者包括 60 名成年男性，研究內容為記錄他們每天早上起床的鬧鈴類型，然後利用睡眠惰性李克特量表記錄受試者的清醒後狀況。

研究結果發現，鬧鐘聲的旋律越單調刺耳，則睡眠惰性程度越嚴重，且與早晨嘔吐感增加有關，儘管這種關聯性的背後原因尚不清楚，但研究人員推論，刺耳的嗶嗶嗶嗶聲可能會干擾大腦活動，至於像《Good Vibrations》這種輕鬆的旋律，可能比較有助於我們的大腦從睡眠過渡到清醒狀態。

醒來後精神不濟會直接影響白天表現效率不佳，想減少早晨起床後的煩躁情緒，也許先從改變你的鬧鈴聲開始。這篇新論文發表在《公共科學圖書館：綜合》（PLoS One）期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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