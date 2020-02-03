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我是啤酒不是病毒 意外被武漢肺炎波及的可樂娜

2020-02-03 15:14科技新報

【文‧Nana Ho】

新型冠狀病毒（2019-nCoV）引起的武漢肺炎在全球造成人心惶惶，但其實除了人，有個品牌也意外被這場肺炎風暴掃到颱風尾，就是與病毒幾乎同名的可樂娜啤酒（Corona beer）。

據了解，中國武漢最早的新型冠狀病毒病例去年 12 月 8 日便已出現，但直到中國境內疫情擴大、國外陸續出現確診，肺炎疫情才開始受國際關注。

從 Google Trends 數據來看，自 1 月 20 日以來，「coronavirus」（冠狀病毒）的搜尋數持續增加，搜尋熱度更在近幾日達到高峰，人們急著獲得防疫相關資訊，但有趣的是，除了病毒正確名稱，「beer virus」、「beer coronavirus」、「corona beer virus」的搜尋數也明顯呈現增長。

之所以會出現與看似毫不相關的「beer」，只怕是因 coronavirus 的名稱讓人聯想到可樂娜啤酒（Corona），記得啤酒名但記不清病毒名稱、或因同名懷疑兩者關係下，搜尋熱度就自然攀升。

當然，除了名字相似，可樂娜啤酒與冠狀病毒間並沒有任何關聯。冠狀病毒之所以名為冠狀病毒（coronavirus），是因為顯微鏡下病毒邊緣帶有突出的冠狀尖刺，看起來就像皇冠（拉丁語 Corona）而得名。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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在歐美相當紅的可樂娜啤酒起源於墨西哥，是莫德洛集團（Grupo Modelo）旗下的啤酒品牌，從 logo 來看，名稱靈感應該同樣來自皇冠（西班牙語 Corona），只能說是意外的巧合，如果不是肺炎疫情延燒，只怕啤酒商怎麼也想不到會和冠狀病毒扯上關係。

由於 Google 搜尋引擎會根據流行語自動建議，這些詞語搜尋熱度增加很可能受此影響，但一些細節仍十分有趣，像是「beer coronavirus」明顯比其他兩者更受歡迎，或搜尋偏好依國家別有所不同等，有興趣者可前往 Google Trends 自訂查看。

對可樂娜品牌來說，好消息是搜尋熱度是一回事，從目前來看，可樂娜母公司的股價並未受影響。Constellation Brands 代表向外媒表示，他們因此大致相信，消費者知道病毒與可樂娜啤酒沒有關係。

值得一提，隨著肺炎疫情在日本關注增加，日本大阪旅館「コロナホテル」（Corona Hotel）也緊急出面澄清自家與冠狀病毒絕對沒有關係，甚至在入口發送口罩、用酒精清潔，只希望預定旅館的住客不要因同名產生負面印象。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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