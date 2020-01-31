飲用水加氯消毒再引疑慮 美科學家發現可能產生劇毒副產物

【文‧Emma stein】

無論是台灣或歐美國家，氯都是自來水淨水場中的主要消毒劑之一，然而美國科學家最近發現這種自 20 世紀以來常見的自然水消毒方法，會產生以前從未發現的有毒副產物。

由於自來水中的有害微生物、細菌無法透過沉澱、過濾等程序完全去除，而氯可以有效殺死細菌、病毒和微生物，因此自 20 世紀初以來，自來水消毒已然成為非常重要的一道處理程序，讓全球免於傳染性疾病的大範圍感染。

目前最常見的消毒劑有氯氣、氯胺、二氧化氯及臭氧等，在這當中只有氯在配水管中仍可維持消毒能力，避免水源在輸送過程中被重新汙染，因此無論在台灣或歐美國家中，添加氯都是最常見的自來水消毒方法。

然而殺死這些潛在的致命細菌和病毒，卻可能產生反面後果，過去已知水中有機物和氯反應會形成三鹵甲烷，主要生成物包括 CHCl3（氯仿）、CHBrCl2（一溴二氯甲烷）、CHBr2Cl（二溴一氯甲烷）、CHBr3（溴仿）等，此四者合稱總三鹵甲烷（TTHM），已被證實有致癌風險，最常發生的是膀胱癌，但只要控制得宜就不用擔心。

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而現在由約翰‧霍普金斯大學科學家 Carsten Prasse 領導的團隊，最近在加氯自來水中發現了前所未知的劇毒副產物──來自氯與天然存於水中的酚反應。

酚（Phenols）是在環境中自然產生的化學物質，當這些酚與氯混合時會產生大量副產物，目前的化學分析方法無法檢測識別所有副產物，但約翰·霍普金斯大學團隊懷疑當中可能有些副產物會危健康，因此他們採用了毒理學領域中另一種常見物質「N-α-乙酰基賴氨酸」來測試加氯水源。

令人驚訝的是，實驗結果發現了 2 種以前從未檢測到的劇毒化合物：2-丁烯-1,4-丁二烯（BDA）和氯-2-丁烯-1,4-丁二烯（含氯 BDA）。研究人員表示，BDA 是一種已知的致癌物質。

雖然這項研究僅是在實驗室內進行，科學家並未評估這些副產物是否在飲用水中實際存在，以及它們的濃度又是否高到對人體有害，但還是有可能引發外界對加氯消毒的權衡取捨。該團隊表示，目前的監管機構之所以未檢測到這些有毒物質，也許是沒有適合的工具，我們需要開發新的分析技術以評估更多未知副產物。

新論文發表在《環境科學與技術》（Environmental Science & Technology）期刊。

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