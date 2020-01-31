網路黑洞大學生也難逃 研究：過度上網學習動機與技能都變差

【文‧黃嬿】

許多研究發現，網路成癮會導致青少年焦慮、失眠等問題，現在一項針對大學生的最新研究指出，過度使用數位技術的大學生缺乏參與研究的動力，並且對考試更焦慮。使用數位技術還會導致學生感到更孤獨，進一步影響學習動機。<

英國史雲斯大學和米蘭大學找來 285 名大學生針對他們使用數位技術、學習技能和動機、焦慮和孤獨感進行評估，研究發現網路成癮與學習動機等存在負相關關係，即網路使用愈多，學習技能、動機、焦慮、孤獨感都會增加。

研究指出，更多網路成癮現象的學生也發現很難有效率的組織他們的學習計畫，並對即將來臨的考試更加焦慮。研究還發現，網路成癮與孤獨感有關，這種孤獨感會進一步阻礙學習。

（首圖來源：Flickr/Nisa yeh CC BY 2.0） 分享 facebook

大約 25% 的學生每天上網時間超過 4 個小時，其餘受訪者表示每天花費 1~3 小時。學生上網主要是使用社群媒體和搜尋。

米蘭大學研究人員表示，「事實證明，網路成癮會削弱一系列能力，例如衝動控制、計劃和對獎勵的敏感性。這些領域缺乏能力很可能會使學習更加困難。」史雲斯大學研究人員認為，研究證明網路使用愈多，學習動機愈低，學業表現較差的風險也增加。

雖然現在全球對網路成癮的風險意識增加，法國甚至禁止中學生在學校使用智慧手機和平板電腦，包括在下課時間和午餐時間都不能用，但教學使用排除在外，愈多愈多學校使用數位科技作為教學輔助工具。

對於現在全球教育普遍傾向增加數位化教學環境，聲稱可以改善學習效果，對此，研究人員表示，「在我們繼續採取增加學術環境數位化的途徑之前，我們必須停下來考慮一下這是否真的會帶來我們想要的結果。」該研究已發表在《Journal of Computer Assisted Learning》。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】