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132國家研究發現 人生最低潮落在47歲

2020-01-22 11:45科技新報

【文‧黃嬿】

在窮忙世代，追求幸福成為一種顯學，還有各式各樣的指導方針教人怎麼得到幸福，但是幸福涉及的因素太多，個性、心理素質、壓力、金錢、社交、環境等因素都會影響幸福指數，很難找到普世通則，不過美國最新研究發現，幸福曲線的確存在，人生最低潮落在47歲，但邁入70歲又會再找回幸福感，無論哪個國家結果都差不多。

美國國家經濟研究局（NERB）論文針對 132 個國家研究，發現每個國家都有 U 型的幸福曲線，無論是發達國家或是發展中國家，以及整體健康狀況如何，幸福與年齡的關係有普世通則，在美國和英國等發達國家，幸福感最低的年齡落在 47.2 歲，發展中國家也差不多，發生在48.2歲，印證所謂中年危機的確存在。 

美國部分是根據 1972~2018 年的《綜合社會調查》數據，發現幸福感從 18 歲之後呈現自由落體，中年處在谷底，之後又在60多歲時攀升。主持這項研究的美國達特茅斯學院（Dartmouth College）經濟學教授 David Blanchflower 說，這是幸福曲線出現在132個國家的確鑿證據，他認為可怕的中年危機部分歸咎於全球化興起和金融危機。

（首圖來源：pixabay）
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Blanchflower 寫道，「經濟大衰退削弱全球化留下的社群彈性，這使處於資源匱乏的弱勢群體尤其難以承受這種衝擊」。研究還發現，美國幸福曲線與婚姻有關聯，已婚人士比未婚者幸福得多。

這項研究得出結論，結婚比單身更幸福，這些都是幸福方程式的標準要件。其他還包括整個社會、教育、婚姻狀況和失業，以及人們對該國局勢以及未來世界的反應態度也會影響幸福感。

這個研究與其他結論也很相似。47 歲感覺到人生最低潮，70 歲幸福感又來，其實這樣的變化很容易理解，中年時期背負重責大任，家有老小，職場上又為中堅份子，自然壓力就大。Jonathan Rauch 的著作《幸福曲線》也提到幸福感，他認為中年危機是過渡時期，不必視為危機點。 

Jonathan Rauch 認為幸福感的變化是價值觀和大腦發生變化所致，邁入成年後開始參加社會競爭，雄心勃勃，但人類的野心是騙子，最後終究會失望，因為人們永遠不會感到滿足，中年時期最容易經歷這樣的情緒。

大腦的變化是由於30歲和40歲開始腦萎縮，並在60歲時加速。而性激素睾丸激素和雌激素也早在30歲就開始下降，這種變化在40歲可能更明顯。不過作者說隨著時間流逝，幸福感會再次恢復，時間點是 70 歲，或許到那個年紀終將從心所欲，快樂回歸到最簡單的事物，自然就容易感到幸福。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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