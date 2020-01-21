半世紀的美國夢 從留美學生看區域經濟消長

【文‧黃嬿】

美國健全的自由與法治制度在動盪時代吸引無數移民，移民也成為貢獻美國強大經濟的支柱，許多生活優渥的移民將美國價值觀宣揚海外，使得美國夢成為近代許多年輕學子的信仰，從美國留學生國籍甚至可看到一個國家的經濟消長。但隨著中國崛起，川普築起貿易高牆，加上美國國內紛擾不斷，讓美國夢蒙上陰影。

美國網路影像媒體 State media 公布 1950~2018 年在美國的各國留學生人數統計，會發現留學美國人數幾乎是過去半個多世紀以來國家經濟發展軌跡的縮影。

以台灣而言，1950 年到 1960 年赴美留學的人數僅次於加拿大，1960 年代後僅次於加拿大與印度，可見當時台灣在經濟發展起點，中美關係緊密，將優秀人才送往美國深造是重要國家策略。

1984 年到 1989 年台灣錢淹腳目，留美人數全球最多，但是在 1989 年之後，中國、日本、南韓發展腳步追上，中國留美學生大增，1992 年到 1996 年日本經濟泡沫時代，留美人數一度超過中國，1996 年到 2009 年印度也崛起，留美人數與中國相當，但是 2009 年至今，中國就開始遙遙領先，而且快速拉開差距。

2018 年中國留美人數已經來到 36 萬多人，比位居第二的印度多一倍以上，台灣兩萬多人留美，排在南韓、沙烏地阿拉伯、加拿大、越南之後。

中國留美人數如此多，難怪川普要對中國發起貿易戰，在美國的中國留學生成為箭靶。近年來美國外國學生中有 34% 來自中國。美國簽證政策收緊以及中美之間持續的貿易戰減緩中國學生來美國學習的步伐。從頒發給中國公民的年度學生簽證數量可以看出，過去兩年來首次進入中國的中國學生數量有所下降。

（首圖來源：Flickr/Stijn Debrouwere CC BY 2.0） 分享 facebook

中國學生轉去其他國家，近年加拿大吸引創紀錄數量的國際學生，2017 年大增 20% ，2018 年又增加 16%，2015~2018 年期間，澳洲的外國留學生新生人數大幅增長 47%。

由於中國學生為學費收入提供一個新的穩定來源，中國學生減少導致美國大學還要買保險應對。根據布魯金斯學會（Brookings Institute）數據，2008~2012 年間，中國學生支付近 70 億美元的美國學費，但 2016 年隨著發放給中國學生簽證數量下降 46%，中國錢也相對減少。

如伊利諾伊大學商學院院長中國學生占外國學生的一半以上，占整個學生群體的近 12%。2017 年伊利諾伊大學商學院支付 42 萬美元的保險，保險內容是中國學生一年內向學校支付的學費下降 20% 以上時，賠償 6 千萬美元保險金。

川普鎖定留學生不只針對中國，還有與美國敵對的中東穆斯林國家學生，加上許多發展中經濟國家提供更好的條件留住人才，以及美國紛紛擾擾的槍枝暴力事件，導致留美人數逐年下降。根據美國國際教育工作者協會（NAFSA）數據，連續 3 年，進入美國大學學習的外國新學生人數有所下降。2018~19 年度降至 269,383 人，下降 10.4%。

從留美學生消長可看出各國經濟發展軌跡以及與美國的關係變化，但隨著區域經濟各強爭霸時代來臨，美國優勢逐漸消退，在世界戰亂時升起的留學生美國夢，近一個世紀之後，可能會在川普時代畫下句點。

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