親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

半世紀的美國夢 從留美學生看區域經濟消長

2020-01-21 12:54科技新報

【文‧黃嬿】

美國健全的自由與法治制度在動盪時代吸引無數移民，移民也成為貢獻美國強大經濟的支柱，許多生活優渥的移民將美國價值觀宣揚海外，使得美國夢成為近代許多年輕學子的信仰，從美國留學生國籍甚至可看到一個國家的經濟消長。但隨著中國崛起，川普築起貿易高牆，加上美國國內紛擾不斷，讓美國夢蒙上陰影。

美國網路影像媒體 State media 公布 1950~2018 年在美國的各國留學生人數統計，會發現留學美國人數幾乎是過去半個多世紀以來國家經濟發展軌跡的縮影。

以台灣而言，1950 年到 1960 年赴美留學的人數僅次於加拿大，1960 年代後僅次於加拿大與印度，可見當時台灣在經濟發展起點，中美關係緊密，將優秀人才送往美國深造是重要國家策略。

1984 年到 1989 年台灣錢淹腳目，留美人數全球最多，但是在 1989 年之後，中國、日本、南韓發展腳步追上，中國留美學生大增，1992 年到 1996 年日本經濟泡沫時代，留美人數一度超過中國，1996 年到 2009 年印度也崛起，留美人數與中國相當，但是 2009 年至今，中國就開始遙遙領先，而且快速拉開差距。

2018 年中國留美人數已經來到 36 萬多人，比位居第二的印度多一倍以上，台灣兩萬多人留美，排在南韓、沙烏地阿拉伯、加拿大、越南之後。

中國留美人數如此多，難怪川普要對中國發起貿易戰，在美國的中國留學生成為箭靶。近年來美國外國學生中有 34% 來自中國。美國簽證政策收緊以及中美之間持續的貿易戰減緩中國學生來美國學習的步伐。從頒發給中國公民的年度學生簽證數量可以看出，過去兩年來首次進入中國的中國學生數量有所下降。

（首圖來源：Flickr/Stijn Debrouwere CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Stijn Debrouwere CC BY 2.0）
分享

中國學生轉去其他國家，近年加拿大吸引創紀錄數量的國際學生，2017 年大增 20% ，2018 年又增加 16%，2015~2018 年期間，澳洲的外國留學生新生人數大幅增長 47%。

由於中國學生為學費收入提供一個新的穩定來源，中國學生減少導致美國大學還要買保險應對。根據布魯金斯學會（Brookings Institute）數據，2008~2012 年間，中國學生支付近 70 億美元的美國學費，但 2016 年隨著發放給中國學生簽證數量下降 46%，中國錢也相對減少。

如伊利諾伊大學商學院院長中國學生占外國學生的一半以上，占整個學生群體的近 12%。2017 年伊利諾伊大學商學院支付 42 萬美元的保險，保險內容是中國學生一年內向學校支付的學費下降 20% 以上時，賠償 6 千萬美元保險金。

川普鎖定留學生不只針對中國，還有與美國敵對的中東穆斯林國家學生，加上許多發展中經濟國家提供更好的條件留住人才，以及美國紛紛擾擾的槍枝暴力事件，導致留美人數逐年下降。根據美國國際教育工作者協會（NAFSA）數據，連續 3 年，進入美國大學學習的外國新學生人數有所下降。2018~19 年度降至 269,383 人，下降 10.4%。

從留美學生消長可看出各國經濟發展軌跡以及與美國的關係變化，但隨著區域經濟各強爭霸時代來臨，美國優勢逐漸消退，在世界戰亂時升起的留學生美國夢，近一個世紀之後，可能會在川普時代畫下句點。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

分享

科技新報

科技新報是一群對資訊科技、能源、半導體、行動運算、網際網路、醫療、生物科技有高度熱忱與興趣的產業與新媒體人士，共同組成的時代新媒體，以產出有觀點與特色的原創文章為主要任務。Technews這個含跨不同科技領域的新媒體，協助各地的讀者，聚焦在能夠影響人類未來的新科技脈動，以及新的全球市場情報，掌握有價值的資訊與觀點，有機會提供給大家作為個人、組織或單位，在各自的學業、事業、投資與社會議題上的決策做重要參考。
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

電動車位會否成為買房新標準配備？建商：不容易

2020-01-20 13:08

面對高齡社會挑戰 芬蘭解決方案是科技

2020-01-17 11:38

新研究反主流論點：海洋酸化不會影響魚類行為

2020-01-16 11:13

35~44歲生不逢時 日本政府要拯救就業冰河世代

2020-01-15 13:08

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

全球野火肆虐 末日啟示錄恐成新常態

2020-01-10 10:41

氣候影響疾病 反聖嬰現象或與幼童腹瀉加劇有關

2020-01-09 13:14

騎電動自行車要注意 受重傷風險遠高於一般自行車

2020-01-08 10:42

過猶不及 睡太少或太多都可能增加肺纖維化可能性

2020-01-07 11:00

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

研究：人類 BMI 持續上升 2100年熱量需求將增長80%

2020-01-03 14:08

研究：幼年時期有狗相陪 可降低成年後罹患思覺失調症風險

2020-01-02 16:16

研究：染上流感時 你比較不容易得到感冒

2020-01-01 08:15

對地球生物體來說有毒又惡臭的氣體 某些外星生命可能很喜歡

2019-12-27 13:20

「祖母」虎鯨會照顧「孫子」 虎鯨更年期的演化意義

2019-12-26 15:16

同一波流感影響某些人更嚴重？ 取決於你第一次遇到的流感病毒

2019-12-25 11:22

社群媒體成戰略武器 調查指亞洲老闆敬而遠之

2019-12-24 10:31

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

減少塑膠牙膏軟管需求 加拿大企業家推出「牙膏錠」

2019-12-23 08:59

科學家找到進食衝動關聯神經迴路 有助開發暴食症療法

2019-12-19 10:55

2020美國最佳工作場所出爐 Google、Facebook跌出前10

2019-12-18 13:30

鋰電池環保爭議不斷 到底會對環境與水資源造成什麼影響？

2019-12-16 11:07

宇宙第一種人眼可見的顏色 是什麼？

2019-12-13 15:01

想不起來就用聞的 科學家：氣味與情感 記憶密切關聯

2019-12-13 08:39

南極探險家研究 孤立會傷腦

2019-12-11 12:51

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

為什麼窄管中的氣泡不會上升？一名瑞士學生解決了百年物理難題

2019-12-10 08:47

不只是情感支持更能緩解疼痛 研究：牽手能使伴侶腦電波同步

2019-12-06 14:22

千禧世代悲歌 收入少健康又差

2019-12-04 11:39

高社會階層更容易過分自信 外人還會誤以為有能力

2019-12-03 15:33

科學家首次記錄下藍鯨心跳速度：最平靜時每分鐘只跳2下

2019-11-28 15:28

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:47

科技人才鍍金 非科技業也搶著要

2019-11-25 15:06

換新棉被後呼吸困難送醫 英國男子患罕見「羽絨被肺」

2019-11-22 16:05

空污伴隨工業化而來 研究：2030年非洲近5萬人提早死亡

2019-11-21 13:49

Air Protein 推新型人造肉：以「空氣」為基礎打造

2019-11-19 11:58

研究：在惡劣環境中 成熟植物與鄰近生長的幼苗會互相幫助

2019-11-15 13:34

一週只要慢跑50分鐘 早逝風險就能大幅降低27%

2019-11-14 15:29

深度睡眠是抗焦慮良藥 讓控制情緒的大腦前額葉皮質更加活躍

2019-11-13 12:17
看更多

熱門文章

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

2020-01-16 08:58

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

「老爹鞋」驚奇演出！ Skechers營收翻倍飆千億

2020-01-17 09:36

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

35~44歲生不逢時 日本政府要拯救就業冰河世代

2020-01-15 13:08

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

雙贏操作法 讓你穩穩賺 價差股息 兩頭賺

2020-01-17 13:38

名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

2020-01-14 09:41

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

2020-01-15 13:15

退休醫師變走秀模特兒 70歲網紅「時尚老人」成功人生的斷捨離

2020-01-17 09:41

「敏感一族」追空氣品質買房 環保署：雙北這幾區空品良好日數最多

2020-01-20 09:20

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

這項古老運動 為現代人的壓力與痛苦提供一帖解方

2020-01-16 11:16

隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了

2020-01-21 12:08

玩轉 8D 網紅重慶 2：Ｎ度空間再成長「黃桷灣立交橋」

2020-01-20 08:46

全世界年輕人都在搞AI 廣達林百里：AI外銷 台灣也有機會

2020-01-14 09:58

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

謝金河：毛利率的 背後是競爭力

2020-01-16 12:19

簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:08

抱股過年清單

2020-01-16 12:29

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

申購熱潮過後》和潤衝百億營收 再闢「五大戰線」搶市

2020-01-15 13:10

8P是什麼？大立光今年撐高股價關鍵字

2020-01-17 09:38

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

半世紀的美國夢 從留美學生看區域經濟消長

2020-01-21 12:54

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

第二胎報到！老公鼓勵別放棄夢想！家成就更好的劉香慈

2020-01-16 09:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top