電動車位會否成為買房新標準配備？建商：不容易

【文‧Chen Kobe】

最近在電動車主社群流傳著一句話，「想買電動車，先去當主委」，反映出其實目前住宅大樓要安裝充電設備的難題，也有不少車主分享甘苦談與教戰攻略，幫助其他車友。看準了電動車議題，有些建商已開始提前規劃電動車位，期望以此吸引高消費力客群進住。

想像一下，你終於如願以償住進全新落成的華廈大樓，有漂亮的花園、24 小時警衛與管理、平面式停車位與一應俱全的公共設施，但當你想替電動車充電時，只能排隊去搶地下 1 樓、全社區只有兩支的充電槍。即使想在自己車位安裝充電槍，不僅要說服管委會同意，依據大樓結構，甚至可能要召開全體區權會才能過關。

隨著車廠陸續宣布停止推出新款燃油車，未來 10 年，會有越來越多車主購入電動車，這些人都有在家充電的需求，然而卻很少有建案能解決這個問題，大部分新建案都是依照法規需求，配置最低數量要求的充電車位，甚至是與訪客車位混用。

（首圖來源：遠雄房地產提供） 分享 facebook

台北的豪宅指標「帝寶」就曾為了住戶要在地下停車場裝設充電樁，被管委會以「擔心起火」為由拒絕，歷經一番爭論最終才同意放行。正因如此，許多電動車主才會說，要買電動車，先去當主委，有了主委帶頭推動，才比較好說服管委會同意放行施工。

為了爭取安裝充電樁，電動車友分享的招式也是五花八門，甚至出現「暗黑兵法」，向管委會提出「禁止停車場裝設充電設備」，利用這個反向操作讓管委會「不反對」安裝充電樁，而成功闖關。

身為看熱鬧的人，聽了覺得有趣，但電動車主可能笑著笑著就哭了。歷經千辛萬苦爭取後，安裝充電樁的費用說貴不貴，但也不便宜，以一般大樓的電表集中設置在地下 1 樓來算，安裝費用與車位到電表距離成正比，如果車位也在 B1，費用可能在 2 萬元左右，如果車位在 B3，那費用可能就接近 3 萬元。不精準的估算約是每公尺 1,000 元，實際費用要看現場環境決定，安裝費用超過 5 萬元的也不是沒有。

預留管線將成為未來建案標配？

目前有幾家建商已看準這個需求，提出新的解決方案，包括希華、璞園和遠雄等建商，都針對電動車位特別規劃，當作一個科技賣點。

《建築法》修改之前，新建案電動車位的比例要求很低，大部分都只有兩個，而這幾家建商提出優於法規的設計，以遠雄今年即將完工的高雄新灣區建案為例，就規劃了 70 個電動車位，與台電合作，幫這些車位預留充電設備的線路與孔洞，同時也準備了足額的電流負載，屋主只要購買電動車時，讓車廠到現場安裝充電設備即可。

「我們的客戶中，已有 4 台保時捷 Taycan，還有好幾台特斯拉，這些客戶未來就完全不用煩惱充電問題。」遠雄房地產管理處總監呂穎表示，由於這建案是飯店與住宅結合，目前還計劃與車廠合作，在 1 樓或附近建設新的直流充電站，提供住戶與旅客雙重便利。

然而，電動車位對建商來說其實是雙面刃，可吸引高消費力客群入住，但相關電力配套其實不容易達成，「通常重劃區的電力規劃會比較有餘裕，老社區即使蓋新大樓也未必負荷得了，即使如此，假如我們全棟都做成電動車位也一樣受不了，因為尖峰時期的用電量幾乎等於一座大巨蛋。」呂穎笑說，真要這樣的話，隔壁可能要蓋一座變電所，到時候反而沒人要買屋了。

以特斯拉充電樁為例，Model 3 充電時需要的電流量是 32 安培，如果一個社區 500 個車位都在充電，瞬間負載就高達 16,000 安培，相當於整個社區住宅的最大用電量，因此若沒有完整配套，是不可能實現的。

從現實角度來說，短期內一般建案還是會以法規最低要求為標準，以減少成本，只有在高價位豪宅等級建案才有可能看到電動車位成為標配。想在大樓停車場充電的車主，如果沒有入主豪宅的打算，還是先認命與管委會溝通吧！

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