新研究反主流論點：海洋酸化不會影響魚類行為

【文‧Emma stein】

近年不乏海洋酸化導致珊瑚礁、魚類滅亡的新聞，然而最近一篇新研究提出相反意見，澳洲科學家 Timothy Clark 表示，雖然氣候變遷確實對珊瑚礁和魚類構成威脅，但直到本世紀末，都不會看見魚類因海洋酸化而引發不良影響，比如嗅覺退化。

人類向大氣排放的二氧化碳約 30～40% 會溶解進海洋、河流和湖泊等水體中，而自工業革命以來，地球海洋已經攝入過量二氧化碳，pH 值逐年降低，該過程稱為海洋酸化（Ocean acidification）。

大約 10 年前，有研究稱生活環境與珊瑚礁息息相關的魚類行為大幅受損，如果化石燃料使用量依舊未減，則這些魚類將失去嗅到掠食者的能力；隨後，海洋酸化相關研究迅速發展，成為海洋科學中研究最多的主題之一。

然而一項為期 3 年的研究卻得出截然不同的結論。澳洲迪肯大學吉朗海濱校區科學家 Timothy Clark 團隊，針對 6 種珊瑚礁魚進行 900 多次測試，發現暴露於酸性水域中的魚類，其活動力或躲避掠食者的能力都沒有產生明顯不利影響。

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然而其他科學家相當質疑這篇研究的結論，比如 2010 年一篇論文發現，實驗室中的小丑魚暴露在弱酸水質下僅僅幾天，就失去區分掠食者與非掠食者的能力；德拉瓦大學行為生態學家 Danielle Dixson 表示，這篇論文捕撈野生魚類進行研究，但過去研究多使用實驗室飼養的幼體魚，兩者研究結果就像蘋果與桔子，不能相互比較。

大氣中二氧化碳持續增加，珊瑚礁、魚類依然處於嚴重威脅之中，也許科學家不該優先專注於海洋酸化對魚類行為的影響，而是將注意力放在其他領域，比如傳染病風險、物種棲息地破壞等。

新論文發表在《自然》（Nature）期刊。

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