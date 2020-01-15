35~44歲生不逢時 日本政府要拯救就業冰河世代

【文‧黃嬿】

在 1990 年代日本經濟泡沫到 2000 年末金融風暴後畢業的人，被迫進入一個嚴寒的就業市場，這些人中很多人都沒有找到一個正規的工作，直到現在即使就業市場復甦，但企業青睞年輕畢業生，同時又要確保資深老員工的職位，導致 35 歲以上到 44 歲的人失業或從事非正規工作的比例很高，日本政府決定出手拯救這群就業冰河世代。

就業冰河世代沒有明確定義，基本上是指 35~44 歲左右，在日本泡沫經濟崩潰之後以及金融風暴後進入社會，當時企業減少新員工雇用規模，使得他們不得不被迫做為臨時僱員或其他非正規職位，十多年下來，他們的職業生涯從未有過騰飛的機會。

從 1997~2004 年，每年有 80,000-120,000 名高中和大學畢業生沒有工作，是目前水平的 3~5 倍。2018 年 35~44 歲的日本人不在勞動市場中或為非正規勞工比率高達 30%。由於不穩定的就業狀況，他們的收入低於普通員工，許多人與社會處於隔絕狀態。

在一個以終身僱傭而聞名的國家，非正規人員被困在臨時或兼職職位上，企業就算有正規職位，它們只願意大規模招聘應屆畢業生，而不是尋找 35 歲以上的人。

(首圖來源：Flickr/alq666 CC BY 2.0) 分享 facebook

對於政府而言，更令人擔憂的是，冰河時代的許多成員都還靠父母養，但他們的父母已步入 70 歲，如果後代陷入貧困，將進一步加劇已經受到人口老化和萎縮影響的社會保障體系。

再加上嚴重的勞動力短缺，促使日本政府開始認真考慮要解決這個問題，把這些人逼出來進入勞動市場。安倍晉三政府宣布一個 3 年目標，預算超過 650 億日圓，稱為「就業冰河世代支持計畫」，旨在為 35~44 歲之間的人找到 30 萬個永久職位，其他目標包括增加非正規勞工的收入，並與全國數十萬名受僱人員建立聯繫，幫助他們融合進入社會。

今年開始計畫正式上路，日本政府將提供補貼，鼓勵公司僱用和培訓更多人，並刺激教育機構提供特殊培訓計劃。日本政府也會為沒有工作也沒有在找工作的人提供支持服務。該項目可能由地方消費稅資助。

這個群體不穩定的就業和低收入導致更多人不婚不生，以及依靠父母生活的蟄居者增加。日本經濟振興大臣西村康俊表示，「就業冰河時代所面臨的問題是重要的問題，不應僅由他們本人或其家庭負擔，而應由整個社會負擔。」

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