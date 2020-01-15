親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

被Keanna提告 謝和弦帶莉婭赴警局反告竊盜

新任參謀總長出爐！海軍司令黃曙光接任

35~44歲生不逢時 日本政府要拯救就業冰河世代

2020-01-15 13:08科技新報

【文‧黃嬿】

在 1990 年代日本經濟泡沫到 2000 年末金融風暴後畢業的人，被迫進入一個嚴寒的就業市場，這些人中很多人都沒有找到一個正規的工作，直到現在即使就業市場復甦，但企業青睞年輕畢業生，同時又要確保資深老員工的職位，導致 35 歲以上到 44 歲的人失業或從事非正規工作的比例很高，日本政府決定出手拯救這群就業冰河世代。

就業冰河世代沒有明確定義，基本上是指 35~44 歲左右，在日本泡沫經濟崩潰之後以及金融風暴後進入社會，當時企業減少新員工雇用規模，使得他們不得不被迫做為臨時僱員或其他非正規職位，十多年下來，他們的職業生涯從未有過騰飛的機會。

從 1997~2004 年，每年有 80,000-120,000 名高中和大學畢業生沒有工作，是目前水平的 3~5 倍。2018 年 35~44 歲的日本人不在勞動市場中或為非正規勞工比率高達 30%。由於不穩定的就業狀況，他們的收入低於普通員工，許多人與社會處於隔絕狀態。

在一個以終身僱傭而聞名的國家，非正規人員被困在臨時或兼職職位上，企業就算有正規職位，它們只願意大規模招聘應屆畢業生，而不是尋找 35 歲以上的人。

(首圖來源：Flickr/alq666 CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/alq666 CC BY 2.0)
分享

對於政府而言，更令人擔憂的是，冰河時代的許多成員都還靠父母養，但他們的父母已步入 70 歲，如果後代陷入貧困，將進一步加劇已經受到人口老化和萎縮影響的社會保障體系。

再加上嚴重的勞動力短缺，促使日本政府開始認真考慮要解決這個問題，把這些人逼出來進入勞動市場。安倍晉三政府宣布一個 3 年目標，預算超過 650 億日圓，稱為「就業冰河世代支持計畫」，旨在為 35~44 歲之間的人找到 30 萬個永久職位，其他目標包括增加非正規勞工的收入，並與全國數十萬名受僱人員建立聯繫，幫助他們融合進入社會。

今年開始計畫正式上路，日本政府將提供補貼，鼓勵公司僱用和培訓更多人，並刺激教育機構提供特殊培訓計劃。日本政府也會為沒有工作也沒有在找工作的人提供支持服務。該項目可能由地方消費稅資助。

這個群體不穩定的就業和低收入導致更多人不婚不生，以及依靠父母生活的蟄居者增加。日本經濟振興大臣西村康俊表示，「就業冰河時代所面臨的問題是重要的問題，不應僅由他們本人或其家庭負擔，而應由整個社會負擔。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

分享

科技新報

科技新報是一群對資訊科技、能源、半導體、行動運算、網際網路、醫療、生物科技有高度熱忱與興趣的產業與新媒體人士，共同組成的時代新媒體，以產出有觀點與特色的原創文章為主要任務。Technews這個含跨不同科技領域的新媒體，協助各地的讀者，聚焦在能夠影響人類未來的新科技脈動，以及新的全球市場情報，掌握有價值的資訊與觀點，有機會提供給大家作為個人、組織或單位，在各自的學業、事業、投資與社會議題上的決策做重要參考。
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

全球野火肆虐 末日啟示錄恐成新常態

2020-01-10 10:41

氣候影響疾病 反聖嬰現象或與幼童腹瀉加劇有關

2020-01-09 13:14

騎電動自行車要注意 受重傷風險遠高於一般自行車

2020-01-08 10:42

過猶不及 睡太少或太多都可能增加肺纖維化可能性

2020-01-07 11:00

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

研究：人類 BMI 持續上升 2100年熱量需求將增長80%

2020-01-03 14:08

研究：幼年時期有狗相陪 可降低成年後罹患思覺失調症風險

2020-01-02 16:16

研究：染上流感時 你比較不容易得到感冒

2020-01-01 08:15

對地球生物體來說有毒又惡臭的氣體 某些外星生命可能很喜歡

2019-12-27 13:20

「祖母」虎鯨會照顧「孫子」 虎鯨更年期的演化意義

2019-12-26 15:16

同一波流感影響某些人更嚴重？ 取決於你第一次遇到的流感病毒

2019-12-25 11:22

社群媒體成戰略武器 調查指亞洲老闆敬而遠之

2019-12-24 10:31

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

減少塑膠牙膏軟管需求 加拿大企業家推出「牙膏錠」

2019-12-23 08:59

科學家找到進食衝動關聯神經迴路 有助開發暴食症療法

2019-12-19 10:55

2020美國最佳工作場所出爐 Google、Facebook跌出前10

2019-12-18 13:30

鋰電池環保爭議不斷 到底會對環境與水資源造成什麼影響？

2019-12-16 11:07

宇宙第一種人眼可見的顏色 是什麼？

2019-12-13 15:01

想不起來就用聞的 科學家：氣味與情感 記憶密切關聯

2019-12-13 08:39

南極探險家研究 孤立會傷腦

2019-12-11 12:51

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

為什麼窄管中的氣泡不會上升？一名瑞士學生解決了百年物理難題

2019-12-10 08:47

不只是情感支持更能緩解疼痛 研究：牽手能使伴侶腦電波同步

2019-12-06 14:22

千禧世代悲歌 收入少健康又差

2019-12-04 11:39

高社會階層更容易過分自信 外人還會誤以為有能力

2019-12-03 15:33

科學家首次記錄下藍鯨心跳速度：最平靜時每分鐘只跳2下

2019-11-28 15:28

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:47

科技人才鍍金 非科技業也搶著要

2019-11-25 15:06

換新棉被後呼吸困難送醫 英國男子患罕見「羽絨被肺」

2019-11-22 16:05

空污伴隨工業化而來 研究：2030年非洲近5萬人提早死亡

2019-11-21 13:49

Air Protein 推新型人造肉：以「空氣」為基礎打造

2019-11-19 11:58

研究：在惡劣環境中 成熟植物與鄰近生長的幼苗會互相幫助

2019-11-15 13:34

一週只要慢跑50分鐘 早逝風險就能大幅降低27%

2019-11-14 15:29

深度睡眠是抗焦慮良藥 讓控制情緒的大腦前額葉皮質更加活躍

2019-11-13 12:17

家族帶失智基因她卻沒事 女子被發現有能抵抗阿茲海默症的基因突變

2019-11-12 15:38

研究發現 走路速度較慢的中年人老得更快

2019-10-16 09:27

當父母大不易 研究指父母同理心與慢性發炎有關

2019-10-03 12:57

高溫創紀錄！聯合國報告：2015~2019 將是有紀錄以來最熱的 5 年

2019-09-26 13:15
看更多

熱門文章

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

中藥櫃前好食光 富含媽媽味的幸福家常牛肉麵

2020-01-10 14:46

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣中式麵食在這裡全新升級

2020-01-10 14:46

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

2020-01-14 09:41

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

2020-01-11 15:56

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

傳承宜蘭30多年老店 火紅麵店民生社區熱鬧開張

2020-01-10 15:07

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

設備、材料、廠務大爆單

2020-01-09 13:30

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top