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全球野火肆虐 末日啟示錄恐成新常態

2020-01-10 10:41科技新報

【文‧黃嬿】

澳洲野火被視為史上覆蓋範圍最大最嚴重的一次災難，這場席捲奧州大部分地區的森林大不僅對經濟造成巨大損失，而且還嚴重打擊生物多樣性和生態系統功能。科學家一直警告的第六次物種大滅絕彷彿已經在這次澳洲大火中率先上演。

科學家已知，恐龍滅絕是因為小行星撞擊引發致命的全球性大火，導致物種大滅絕並重塑地球上的生命。這幾年野火一次比一次嚴重，又剛好我們大多數物種的豐富性都集中在這些地區，亞馬遜雨林不在話下，澳洲也是僅有的 17 個超級生物多樣性國家同盟之一，這次大火造成的動物死亡數量可能上看 10 億隻。

愈來愈不可收拾的叢林大火，會導致物種滅絕，從化石紀錄中可以看到有力且令人不安的證據，證明地球歷史上野火是如何造成廣泛滅絕的，從而徹底改變地球上的生命。

(首圖來源：Flickr/Bob Dass CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Bob Dass CC BY 2.0)
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大約在 6,600 萬年前，一場大規模的滅絕事件被稱為白堊紀-古生物滅絕事件，結束恐龍的統治，那次物種滅絕消滅地球 75% 的物種。科學家們同意那次物種的滅絕主要是由大約 10 公里寬的小行星撞擊到如今的墨西哥地區而引起的，該小行星炸毀塔斯馬尼亞大小的巨大隕石坑。

撞擊之後迎接核冬天 (Nuclear winter)，大量的煙和煤煙進入地球的大氣層阻擋陽光，導致漫長又黑暗的冬日，摧毀植物和浮游植物的生態系統，儘管這些災難性的計算仍然存在爭議，但地球上的大多數森林都被燒光，似乎所有比家貓大的棲地動物最終都注定要滅亡，除非它會游泳，挖洞或飛翔。最近研究發現，全球野火可能也是導致滅絕的重要驅動力。

簡而言之，全球野火完全重組地球的生物圈。雖然最近猖獗的森林大火是地區性的，而不是全球性的，如澳洲、亞馬遜、加拿大、加州、西伯利亞，與最壞情況的恐龍滅絕相比，相對情況輕微許多，然而，它們也會帶來長期的滅絕效應，因為地球已經由於人類活動而喪失一半的森林覆蓋率。這些大火襲擊已經逐漸萎縮的生物多樣性保護區，這些保護區同時受到人為污染、入侵性野生物種和氣候變化的威脅。

古代的災難提供有力的證據，野火可能導致大面積的滅絕，即使是分布廣泛且活動頻繁的大型脊椎動物也是如此。這也表明某些類型的生物將首當其衝，相似物種可能都會消失，嚴重影響生態系統功能。

經過數百萬年的再生和進化，地球的生物圈才從小行星撞擊的核冬天和野火中恢復。當新的世界秩序最終出現時，情況就完全不同了，恐龍時代已經讓位給哺乳動物和鳥類時代。針對近年頻繁出現的極端氣候，紐約時報也直言，我們已經處於氣候危機的初期，像澳洲野火這樣的大災變，未來恐怕會成為新常態。

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