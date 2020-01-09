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韓國瑜和李佳芬、張善政和夫人同台合體！凱道造勢破90萬人

氣候影響疾病 反聖嬰現象或與幼童腹瀉加劇有關

2020-01-09 13:14科技新報

【文‧Emma stein】

發生在幼童身上危及生命的腹瀉症狀，可能與反聖嬰天氣現象有關。

春秋換季之時也是幼童腹瀉高峰期，在先進國家因為有良好醫療體系，腹瀉只要及時治療便無大礙，然而在低收入和中等收入國家中，腹瀉是 5 歲以下兒童第二大死因，其中 72% 幼童多於 2 歲前夭折；非洲 5 歲以下兒童腹瀉率特別高，估計每 1 名兒童每年發生 3.3 次腹瀉。

最近，哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院（Mailman School of Public Health）團隊發表了一篇新研究，指出幼童腹瀉現象很大程度上與反聖嬰現象（西班牙語：La Niña，又稱拉尼娜現象）有關。

在赤道附近的太平洋有一種準周期氣候類型，稱為聖嬰-南方震盪現象（El Niño-Southern Oscillation，ENSO），大約每 5 年發生一次，其中極端時期包括聖嬰現象（東太平洋異常升溫）與反聖嬰現象（東太平洋異常降溫），常引起許多地區出現極端天氣，比如乾旱地區忽然連下數天暴雨、下冰雹等。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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氣候週期影響天氣情有可原，但科學家想理解氣候週期是否也與疾病的週期變化有關，於是分析了波札那東北部聖嬰-南方震盪現象與 5 歲以下幼童腹瀉病例之間的關聯。

我們已知反聖嬰現象與較低氣溫、降雨增加、雨季洪水氾濫等有關，而研究發現反聖嬰現象開始後 7 個月內，與12～2 月期間 5 歲以下幼童腹瀉發生率增加約 30% 有關，研究第一作者 Alexandra K. Heaney 表示，這代表醫護人員可以提前應對腹瀉高峰期，備好醫療用品和病床。

過去，有調查指出聖嬰-南方震盪現象與秘魯、孟加拉、中國、日本等國的集體腹瀉事件有關，由於極端降雨事件可能將引起腹瀉的病原體從牧場沖刷到飲用水源地，而乾旱時又會驅使動物集中到水源地附近，增加引起腹瀉的病原體擴散風險，因此研究人員認為，現有水處理系統可能不足以應對聖嬰-南方震盪現象。

新論文發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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