騎電動自行車要注意 受重傷風險遠高於一般自行車

【文‧黃彥鈞】

電動自行車結合環保和方便性，成為不少人的代步工具。但有研究發現騎乘電動自行車比騎一般自行車的人，更容易受到嚴重傷害。

這項研究分析了美國政府從全國急診室蒐集來的資料，並發表於《傷害預防》（Injury Prevention）期刊上。研究比較了從 2000 年到 2017 年期間，電動自行車、電動滑板車和一般自行車所造成的傷害資料。

研究發現和電動自行車相關的傷害中，有 17% 是內出血之類較嚴重的內傷症狀。與電動滑板車及一般自行車比較起來，電動自行車事故內傷的比例達到兩倍之多，而且受傷的電動自行車騎士更需要接受住院治療。不過電動滑板車事故受傷時造成腦震盪的機率是電動自行車的 3 倍，而且也容易發生骨折。

（首圖來源：Flickr/Richard Masoner / Cyclelicious CC BY 2.0） 分享 facebook

由於美國電動滑板車遠較電動自行車普及，因此電動滑板車相關事故也多於電動自行車。研究中與電動滑板車相關的受傷案例約為 13 萬件，電動自行車相關的案例則約為 3,000 件。最普遍的一般自行車受傷案件自然也遠高於另外兩者，造成超過 900 萬例受傷事故。

研究作者認為電動自行車和電動滑板車所造成的高受傷風險，一部分源自於比一般自行車更快的最高速度。騎士可以採取更多措施來保護自己的安全，例如佩戴頭盔和不要酒後駕車。政府也應該進行一些控管，讓人們嘗試較環保的運輸方式的同時降低受傷風險。

研究作者 Charles DiMaggio 表示，社會現在對電動自行車和電動滑板車所帶來的整體風險與效益了解還不多。DiMaggio 指出許多城市都在嘗試規範電動自行車和電動滑板車，尤其是管理共享乘車公司出租的電動自行車和電動滑板車。政府可能需要搭配很多措施來提供更安全的騎乘體驗，例如自行車專用車道和宣導教育計劃等等，企業也應該投入更多來避免出租的電動自行車故障或起火。

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