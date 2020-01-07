過猶不及 睡太少或太多都可能增加肺纖維化可能性

【文‧Emma stein】

培養規律的生理時鐘有多重要？一項新研究發現，每天睡太少或睡太多的人，罹患不治之症「肺纖維化」的可能性是一天睡 7 小時人們的 2～3 倍。研究人員強調，養成規律的生理時鐘作息是預防身體產生病變之關鍵。

就像我們需要時間與時鐘來制定行程表，人體生物鐘（internal clock）也幾乎調節著體內所有細胞的作息，無論是在睡眠、荷爾蒙分泌還是新陳代謝等過程，生物鐘都在 24 小時驅動循環、透過感受外界環境的周期性變化來調節本身生理活動步伐。事實上，人類的晝夜節律每天都需要進行一次「校正」，如果長期晝夜顛倒、作息不規律，可能引發失眠、飲食失調、精力不足、抑鬱症等結果。

而最近一項由英國曼徹斯特大學、牛津大學、新堡大學、倫敦大學學院、加拿大多倫多大學等機構合作的小鼠實驗研究表明，如果改變生理鐘機制，更有可能發生不可逆的肺纖維化（Pulmonary Fibrosis）病變。

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研究人員還進一步分析英國生物樣本庫（UK Biobank）的數據，確認肺纖維化與人的睡眠時間長短息息相關。

過去研究已表明肺是高度遵守晝夜節律調節的器官，對周圍環境變化相當敏感，現在新研究表明，與每天睡 7 小時的人相比，每天只睡 4 小時或更少的人罹患肺纖維化之機率增加 1 倍，而每天睡 11 小時或更長的人，罹患肺纖維化機率增加了 3 倍；至於有熬夜​​習慣或輪班需求的人，雖然罹患肺纖維化機率較上述群體小，但風險仍比睡眠時間正常的人高。

由於目前還無法治癒肺纖維化，發現生物鐘的影響力可能為治療或預防提供新方向，不過還需要多研究有關肺纖維化與睡眠時間的關聯以建立因果關係，如果這些結果得到證實，那麼在最佳時間來一場良好睡眠，可以幫你遠離罹患不治之症的陰影。

新研究發表在《美國國家科學院院刊》。

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