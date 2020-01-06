年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

【文‧黃嬿】

電子競技是門利潤豐厚的行業，現在中國積極搶占這塊市場，根據官方媒體報導，中國電子競技產業現在價值超過 1 千億人民幣，2018年中國 Invictus 遊戲團隊首次贏得《英雄聯盟》遊戲的世界冠軍，擊敗歐美競爭對手，愈來愈多年輕人夢想成為電競選手，但 CNN 訪問中國電競選手的訓練過程揭露，這些電子戰鬥專家，都有著異於常人的意志力。

根據市場研究公司 Newzoo 數據，2019 年全球電子競技收入將年增 26%，至 11 億美元，到 2022 年為 18 億美元。電子競技受到追捧，甚至有人推動它成為奧運競賽項目。明年 7 月奧運即將舉行之前，東京將在 7 月舉行電競比賽。

Newzoo 表示，全球估計有 1.98 億電子競技迷，約有 7,500 萬在中國。中國越來越多年輕人夢想成為專業電子競技運動員，但只有少數人成為真正的菁英。

訓練是很殘酷的。CNN 到北京郊區參觀皇族電子競技俱樂部訓練過程，基地在一棟巨大的聯排別墅地下室，這些運動選手每週 7 天每天盯著螢幕長達 14 小時，都在為即將到來的 2019 年英雄聯盟世界錦標賽做準備。

（首圖來源：科技新報攝） 分享 facebook

電競選手的作息跟常人不一樣，他們下午 1 點才起床，自己練習 1 小時，然後參加團隊戰鬥直到下午 5 點，接著吃晚飯，然後去散散步、洗澡，晚上 7 點再開始練習，然後與其他團隊進行另一輪戰鬥直到晚上 11 點。最後，他們可以自己練習直到 4 點。

現場有一名醫生和理療師密切關注這些選手的健康狀況，每天將他們帶出去至少 1 小時散步或運動。這樣的訓練過程將在下半年主要賽季之前連續進行 3 個月。

雖然看到電競選手常常坐擁百萬獎金，但那是菁英中的菁英。報導指出，在上海的青少年訓練中心 100 名登記參加競賽的選手中，沒有人能通過考驗，因為過程太辛苦了。

就像很多運動選手，選手都很年輕，而電競更極端，中國大多數電子競技運動員都不到 22 歲，壓力和苛刻的生活方式導致許多人在 24 歲之前就選擇退休。就算經過嚴格的訓練，很多人仍然賠上健康。

研究發現，電競選手的皮質醇產生量與賽車手大致相同。他們的脈搏有時高達每分鐘 160~180 下。《英國醫學雜誌》一項研究發現，電競運動員遭受過重傷害的可能性與傳統運動員相同。除了身體傷害之外，成名之前還得先忍受低薪，以及上癮等心理健康風險。

且電子遊戲變遷非常快速，有些人長時間精通一種遊戲，但當遊戲退燒，這些人很難訓練成其他遊戲選手，只能跟著走下舞台。雖然也可以選擇其他職業，但身體已經受到很大損傷，或是轉做評論員，但如果電競選手沒有出名，也沒有這個機會。

天下沒有白吃的午餐。報導訪問一名選手說，「這不如其他人想像那麼好。如果你不出名，就會迷失。」