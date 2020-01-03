研究：人類 BMI 持續上升 2100年熱量需求將增長80%

【文‧Nana Ho】

過去 100 年全球人口數持續增加，身體質量指數（BMI）也呈現上升趨勢，德國科學家認為，全球糧食很快將面臨需求量大幅增長，一旦熱量需求無法獲得滿足，將導致不平等的惡性循環產生。

近日刊載於《公共科學圖書館期刊》（PLOS ONE）期刊的研究，德國哥廷根大學（University of Göttingen）團隊針對荷蘭和墨西哥的快速變化進行研究，希望藉此為全球未來百年的變化模式提供基準。

在荷蘭，平均身高呈現明顯上升趨勢，2014 年男性的平均身高為 183 公分，較 100 年前增加 13.1 公分，墨西哥的快速變化則呈現在體重，也更戲劇性。

直到 1980 年代，營養不良都還是墨西哥最大的飲食問題，但到 2010 年時，10 個墨西哥人就有 7 個人超重，其中 3 個更是達病態性肥胖，以目前來說，墨西哥的 BMI 排名世界第 2，僅次於美國。

儘管這兩個國家的發展走向過於突出，但研究作者 Lutz Depenbusch 認為，這確實反應某些現實情況。

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Depenbusch 指出，如果全球糧食生產無法滿足增長的需求，可能也無法讓平均 BMI 下降、情況獲得控制，因為較富裕者仍能維持飲食習慣，窮人面對需求增加導致食物價格上漲，只能選擇提升消費廉價食品。

這些廉價食品通常富含卡路里卻缺乏營養價值，「結果就是隨著營養不良和健康狀況惡化，窮人的體重將繼續上升」。

團隊預估至本世紀末，全球食品消費量可能會增長 80%，其中近 60% 消費將來自人口成長，另外 20% 則是因為人們需要更多食物，這些增加將特別影響到撒哈拉以南的非洲國家。由於人口快速增長，這些國家必須面臨熱量需求量急劇上升。

如果無法滿足人類熱量需求的成長，研究人員認為，這將導致全球糧食和經濟不平等問題持續惡化，並造成惡性循環。

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