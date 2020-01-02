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研究：幼年時期有狗相陪 可降低成年後罹患思覺失調症風險

2020-01-02 16:16科技新報

【文‧Emma stein】

家有一狗，如有一寶！最近美國約翰‧霍普金斯大學醫學院一篇新研究表明，嬰兒在出生之後若有狗狗陪在身邊長大，其免疫系統發育將受益於狗狗身上的微生物群系影響，讓長大後罹患思覺失調症的風險降低 24%。

現代犬被人類馴化已有逾 1 萬年歷史，對喜歡狗的人來說，狗就是最貼心的朋友；過去也有不少研究指出養狗的好處，比如帶狗上班可降低壓力荷爾蒙提高工作效率，患有心臟病或曾中風的患者如果身邊有狗狗陪伴，早死風險能降低 24%。

而約翰‧霍普金斯大學醫學院現在一篇新研究指出，養狗除了能為主人帶來快樂、降低孤獨感外，似乎還能預防未來罹患思覺失調症。

精神疾病主要和遺傳基因有關，但早年生活環境因子也脫不了關係，這是因為環境直接影響人體免疫系統發育。而和思覺失調症（舊稱精神分裂症）有關的可能環境因子包括：在城市中長大、濫用娛樂性藥物、某些傳染病、父母年齡、自身在母體內時營養攝取不足等，至於隨著現代家庭養寵物比例逐年升高，科學家也開始注意與兒童密切接觸的動物們對身心發展有何影響。

先前研究已指出，寵物貓、狗可能透過各種方式改變免疫系統，包括過敏反應、家庭成員的人體微生物群系（microbiome）、壓力減少後人腦化學反應的變化等，而新研究主要作者、約翰‧霍普金斯大學醫學院醫師 Robert Yolken 表示，這種「免疫調節」也可能改變人們的遺傳基因、或罹患精神疾病的風險。

（首圖來源：pixabay）
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團隊因此招募 1,371 名對象進行研究，其中有 396 名為思覺失調症患者、381 名為躁鬱症患者，另外 594 名則為未罹患精神疾病的對照組。

在詢問所有參與者出生後 12 年內家庭是否養過寵物狗或寵物貓後，將結果納入統計模型分析，研究人員驚訝地發現若人在 13 歲之前接觸過寵物狗，成年後罹患思覺失調症的可能性將大幅降低高達 24%，尤其在 3 歲之前就接觸寵物狗的人，預防效果最佳。

至於在 13 歲之前接觸寵物貓的人，從統計結果來看，基本上與降低罹患思覺失調症風險沒有相關性，甚至實際上有反效果，尤其是 9～12 歲期間與家貓密切接觸的兒童，未來罹患思覺失調症的風險略微增加。Robert Yolken 說，這可能與貓咪身上的寄生蟲「弓形蟲」有關，而寵物狗的微生物群系剛好可與人體交互影響、增強免疫系統。

當然，貓奴聽聞這項研究時先不要嗤之以鼻或覺得貓咪被汙衊，這項研究完全沒有聲稱養貓會損害兒童心理健康，因為該研究並未加入其他統計學變因，比如出生順序、家庭規模、與野生貓或其他動物的接觸頻率等；也有其他研究表明，養貓的人在統計學上比養狗的人聰明。

還需進行更多研究才能確認養寵物貓、狗與思覺失調症之間的相關性，也要分析兒童與寵物接觸後，可能引發哪些精神疾病罹患風險增加。新論文發表在《PLOS One》線上期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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