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研究：染上流感時 你比較不容易得到感冒

2020-01-01 08:15科技新報

【文‧Nana Ho】

我們都知道流感和感冒是不同病毒引起，但有可能同時染上兩者嗎？從格拉斯哥大學最新研究來看，確實無法排除這種可能性，但有趣的是，染上流感實際上會減少你得到鼻病毒感冒的機會。

這項新研究中，研究人員從蘇格蘭收集 3.6 萬人在 9 年間為了檢驗呼吸道疾病提供的 4.4 萬種咽喉和鼻腔拭子樣本，再針對樣本測試 11 種呼吸道病毒，包含鼻病毒、A 型、B 型流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV）和腺病毒。

結果顯示，35% 有 1 種病毒呈陽性反應，而 8% 至少 2 種病毒感染呈陽性反應。研究第一作者、病毒研究中心研究助理 Sema Nickbakhsh 指出，真正引人注意的，是冬天流感活動增加的時間裡，鼻病毒感染的人數明顯下降。

不僅如此，當研究人員觀察個別患者時，發現與其他類型病毒感染的患者相比，感染甲型流感的人感染鼻病毒的可能性低了 70%。

這項新研究並無法確定流感病毒和鼻病毒之間抑制作用的真正原因。但團隊有一個理論：複製自身並讓宿主感到痛苦這件事，這些病毒可能有相互競爭關係。

（首圖來源：shutterstock）
（首圖來源：shutterstock）
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Nickbakhsh 表示，病毒可能要競爭感染特定細胞，或一個人對一種病毒的免疫反應會使另一種病毒更難引起感染，「我們認為呼吸道病毒可能正在爭奪呼吸道資源」。

當然還有其他因素起作用，例如人們生病時會傾向待在家裡，這可能會減少感染另一種病毒的機會。團隊希望未來透過更多研究，更理解這些病毒間相互作用的生物學機制。

「如果我們了解病毒如何相互作用，以及某些病毒感染如何相互促進或互相抑制，那麼也許我們可以開發出更針對某些病毒治療的方法。」

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【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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