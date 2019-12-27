對地球生物體來說有毒又惡臭的氣體 某些外星生命可能很喜歡

【文‧Emma stein】

先不管外星人的長相是像人類還是滑膩膩的異形，最近由麻省理工學院團隊領導的一篇新研究發現，可能有些外星生命非常喜歡地球上一種散發魚腥惡臭、又對生物體有劇毒影響的氣體「磷化氫」。

當科學家發現一顆新的系外行星時，第一問這個星球多大、多熱、是否位於適居帶，這關乎著該星球是類地行星還是巨行星、表面是否能維持液態水；第二問系外行星的大氣組成，以尋找當中有否與生命體相關的氣體，比如甲烷、維持地球生命的氧氣。

然而事情越來越複雜，因為外星生命發展形式可能與地球生命不一樣，對地球生命體來說某些避之唯恐不及的氣體，卻可能是外星人的生命泉源，比如麻省理工學院 Clara Sousa-Silva 領導的團隊，提出了一種無色、劇毒、還帶有腐敗魚腥味的氣體磷化氫（phosphine，又名膦）。

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在地球上，磷化氫主要存在於沼澤深處、企鵝糞堆、某些魚類和獾的腸子中，所有依賴有氧呼吸的生命體基本上都與磷化氫絕緣，既不會產生磷化氫、也不需要這種氣體來維持生存；但對於不喜歡氧氣的厭氧細菌與微生物來說，磷化氫是個非常有用的分子。

而科學家敢說磷化氫是外星生命的標誌並非毫無根據，磷化氫是由 1 個磷和 3 個氫原子組成的分子，需花費大量的時間才能結合在一起，所以不是種尋常異見的分子；在地球上，磷化氫的來源僅為極端厭氧生物的產物，沒有其他任何方式可以生產出磷化氫。

而研究團隊在過去幾年中，也盡全力調查任何由非生命物質產生磷化氫的可能性，結論為零，因此若我們確實在另一個類地系外行星上檢測到磷化氫，目前就只有一個解釋：該行星具有某種生命體。

那麼我們能在其他星球上檢測到磷化氫嗎？研究人員透過模擬結果發現，只要其他行星磷化氫的量相當於今天地球上的甲烷產生量，那麼無論該顆行星大氣是貧氧、富氫、還是富二氧化碳，即將發射升空的 NASA 詹姆斯·韋伯太空望遠鏡，都能在距離地球 16 光年內的類地行星大氣中檢測到磷化氫極清晰訊號。

看來天文學家又多了一個搜索系外生命的方向了。新論文發表在《天體生物學》（Astrobiology）期刊。

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