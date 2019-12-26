「祖母」虎鯨會照顧「孫子」 虎鯨更年期的演化意義
【文‧YAP KUO】
虎鯨（Orca）又名殺人鯨（Killer whale），是智商很高的肉食性動物，有複雜的語言系統且會形成非常穩定的母系族群，由經驗豐富的年長雌虎鯨領導。最新研究表明，虎鯨「奶奶」會不時為幼小虎鯨帶來獵獲的鮭魚，或是教導小虎鯨獵補鮭魚的技能，增加牠們存活的機會。
美國曾有一項針對 5,500 個在 15 個同城市剛出生的嬰兒調查研究，寶寶的主要照顧者分別有父母、祖父母、阿姨、叔叔、保姆、托嬰中心等，追蹤兩年半後發現，最安全、最不容易受傷的照顧者是「祖父母」！
人類女性通常在 45~55 歲停經失去生殖能力，然而她們通常能活到 80~90 歲或更久歲數。她們人生的後半段雖沒有生育能力，但是對後代繁衍仍具重大意義。芬蘭和加拿大研究員的研究表明，老年婦女的幫助能增加女兒孩子的數量，並避免孫子夭折。此現象稱為「祖母效應」（grandmother effect）。
野生虎鯨壽命長達 100 歲，但雌性虎鯨的生育年齡只到 40 歲，雄性虎鯨則是終生都有生育能力。英國約克大學（University of York）的資訊科學家兼生物學家丹尼爾‧法蘭克斯（Daniel Franks）博士對自然界的虎鯨是否也有祖母效應十分好奇。
沒有奶奶的小鯨魚較難生存
法蘭克斯和研究團隊運用水下攝影，長期機觀察華盛頓州和加拿大哥倫比亞省沿海的兩群虎鯨。這 700 多條鯨魚中，研究團隊能確定其中 378 條小鯨魚有奶奶的「照顧」。他們觀察發現，當祖母過世後，小鯨魚之後兩年內死亡的風險是其他小鯨魚的 4.5 倍。這顯示，祖母存在與否對小鯨魚的生存至關重要。研究已刊登於今年 12 月的《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）。
法蘭克斯說，祖母虎鯨能在「需要的時候」為孫子提供必要的食物。尤其是鮭魚數量銳減時，牠們憑藉經驗知道哪裡能捕到鮭魚。鹽湖城猶他大學（University of Utah）人類學家克莉絲汀‧霍克斯（Kristen Hawkes）博士致力研究人類社會的祖母效應，針對本次關於虎鯨的研究表示：「長壽的鯨類動物失去生育力後仍對族群的繁衍極具意義，這真是太酷了！」
既然祖母虎鯨如此有經驗，為什麼相對年輕時就「終止」繁殖，放棄繼續傳承基因的機會呢？2017 年一項研究表明，當多世代雌性鯨魚同時繁殖，資源的競爭會更激烈，年齡較大母親的後代比年齡輕母親的後代存活機率小，這可能就是年長雌性鯨魚停止繁殖，專注於照顧後代的原因。此因果關係也許正是為什麼女性會演化出更年期的真正原因了。
- Granny killer whales pass along wisdom—and extra fish—to their grandchildren
- Postreproductive killer whale grandmothers improve the survival of their grandoffspring
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