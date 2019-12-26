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「祖母」虎鯨會照顧「孫子」 虎鯨更年期的演化意義

2019-12-26 15:16科技新報

【文‧YAP KUO】

虎鯨（Orca）又名殺人鯨（Killer whale），是智商很高的肉食性動物，有複雜的語言系統且會形成非常穩定的母系族群，由經驗豐富的年長雌虎鯨領導。最新研究表明，虎鯨奶奶會不時為幼小虎鯨帶來獵獲的鮭魚或是教導小虎鯨獵補鮭魚的技能，增加牠們存活的機會。

美國曾有一項針對 5,500 個在 15 個同城市剛出生的嬰兒調查研究，寶寶的主要照顧者分別有父母、祖父母、阿姨、叔叔、保姆、托嬰中心等，追蹤兩年半後發現，最安全、最不容易受傷的照顧者是「祖父母」！

人類女性通常在 45~55 歲停經失去生殖能力，然而她們通常能活到 80~90 歲或更久歲數。她們人生的後半段雖沒有生育能力，但是對後代繁衍仍具重大意義。芬蘭和加拿大研究員的研究表明，老年婦女的幫助能增加女兒孩子的數量，並避免孫子夭折。此現象稱為「祖母效應」（grandmother effect）。

（首圖來源：Flickr/Christopher Michel CC BY 2....
（首圖來源：Flickr/Christopher Michel CC BY 2.0）
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野生虎鯨壽命長達 100 歲，但雌性虎鯨的生育年齡只到 40 歲，雄性虎鯨則是終生都有生育能力。英國約克大學（University of York）的資訊科學家兼生物學家丹尼爾‧法蘭克斯（Daniel Franks）博士對自然界的虎鯨是否也有祖母效應十分好奇。

沒有奶奶的小鯨魚較難生存

法蘭克斯和研究團隊運用水下攝影，長期機觀察華盛頓州和加拿大哥倫比亞省沿海的兩群虎鯨。這 700 多條鯨魚中，研究團隊能確定其中 378 條小鯨魚有奶奶的「照顧」。他們觀察發現，當祖母過世後，小鯨魚之後兩年內死亡的風險是其他小鯨魚的 4.5 倍。這顯示，祖母存在與否對小鯨魚的生存至關重要。研究已刊登於今年 12 月的《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）

法蘭克斯說，祖母虎鯨能在「需要的時候」為孫子提供必要的食物。尤其是鮭魚數量銳減時，牠們憑藉經驗知道哪裡能捕到鮭魚。鹽湖城猶他大學（University of Utah）人類學家克莉絲汀‧霍克斯（Kristen Hawkes）博士致力研究人類社會的祖母效應，針對本次關於虎鯨的研究表示：「長壽的鯨類動物失去生育力後仍對族群的繁衍極具意義，這真是太酷了！」

既然祖母虎鯨如此有經驗，為什麼相對年輕時就「終止」繁殖，放棄繼續傳承基因的機會呢？2017 年一項研究表明，當多世代雌性鯨魚同時繁殖，資源的競爭會更激烈，年齡較大母親的後代比年齡輕母親的後代存活機率小，這可能就是年長雌性鯨魚停止繁殖，專注於照顧後代的原因。此因果關係也許正是為什麼女性會演化出更年期的真正原因了。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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