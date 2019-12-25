同一波流感影響某些人更嚴重？ 取決於你第一次遇到的流感病毒

【文‧Nana Ho】

幾十年來，科學家和醫療人員一直為同一種流感病毒株對人們影響的差異而感到困擾。在刊載於《PLoS Pathogens》期刊上的新研究中，研究人員發現，一個人能夠如何抵禦流感病毒，不僅取決於病毒隨季節變化的能力，也和童年時期初次遇到的病毒有關。

2016 年，亞利桑那大學生態與進化生物學系主任 Michael Worobey 和此次新論文的研究作者 Katelyn Gostic 在《科學》（Science）期刊上發表了一篇論文，指出過去接觸流感病毒的經驗是如何決定個體對隨後感染的反應，這種現象稱為免疫銘記（immunological imprinting）。

而在新的研究中，兩人則著手研究免疫銘記是否可以解釋人們對流行中的流感株反應，以及是否能夠解釋季節性流感對不同年齡組的嚴重影響的差異。

Worobey 指出，在 2017-18 年間，美國約有 8 萬人因流感死亡，比 2009 年 H1N1 新型流感全球肆虐時還要多，這兩年間流感季節的情況比預期更加嚴重，他們能希望找出脈絡來協助醫護人員應對。

為了研究不同株的流感病毒是如何影響不同年齡的人們，團隊分析了從亞利桑那衛生服務部門收集的流感病例數據，結果發現，過去幾十年間，流感病毒亞型 H3N2 和 H1N1 導致了季節性流感爆發，其中 H3N2 重症及死亡者多見於老年人，而 H1N1 的死亡人數較少，且偏向年輕人和中年人。

從數據來看，也呈現出一種很有趣的模式：對於童年首次接觸流感便是 H1N1 的人來說，長大後再次遇到 H1N1 時住院個可能性較小，另一方面，那些先碰到 H3N2 的人則是在往後生活中對 H3N2 有著額外的抵抗力。

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為了理解其中的差異，研究人員研究了流感病毒株間的進化關係。結果發現，H1N1 和 H3N2 剛好正是屬於流感「家譜」上的兩個獨立分支。

儘管感染確實會使免疫系統為對抗另一種未知感染做好準備，但是當暴露於「熟悉的面孔」時，保護作用顯然更加強大。也就是說，那些在 1955 年 H1N1 流行時首次染上流感的孩童，在面對去年 H1N1、H3N2 肆虐時，感染 H3N2 的可能性更大。

另一方面，記錄也顯示了另一種更難以解釋的模式：那些兒童時期首次接觸 H2N2 的人，長大後遇到 H1N1 時並沒有保護性優勢，考量到 H1N1 和 H2N2 為同一組的「近親」，這種差異也令研究人員感到奇怪。

先前對禽流感的研究顯示，人們的免疫記憶有一定的能力辨識並防禦與童年時期所見菌株的遠房親戚，但因為未知原因，免疫系統卻難以在流感上施展這種能力，即使是面對幾年前才傳播菌株的遺傳姐妹也無法認出。

換句話說，你的免疫系統對當前流感的反應，不僅取決於過去曾遇到的對手，還與遇到它們的順序相關，在第一場流感戰鬥中投入得到的長久保護力，不知何故並無法在後續入侵者身上同樣重現。

「很明顯，有些東西會影響你對第二種菌株的免疫力，即使它和第一次屬於同一組的『近親』，也無法產生像第一次那樣的保護。」

這些發現解釋了患者們在感染同一株流感病毒後的表現差異，也可以幫助制定減少流感影響的策略。研究人員目前正在研究這種作用的分子原因，希望未來可以透過流行亞型類別預測哪些年齡層可能受到嚴重影響，幫助衛生人員準備適當的應對措施。

Worobey 認為，這項研究明確顯示，人們需要一種能夠針對個體缺陷的疫苗來對抗流感。「我們第一次遇到的病毒可以產生深遠的長期影響。從不好的一面來看，我們的免疫系統似乎被限定只能抵抗半數的流感病毒，我們需要找到破解這一點的方法。」