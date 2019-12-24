社群媒體成戰略武器 調查指亞洲老闆敬而遠之

【文‧黃嬿】

美國企業諮詢公司 Brunswick 發表互聯領導力指數（Connected Leadership Index），幫企業界數位化參與度最高的領導人排名。前 100 名幾乎都是歐美企業領導人包辦，日本企業只有豐田汽車社長豐田章男視為唯一一個在社交媒體活躍的日本企業執行長。

從美國總統川普到特斯拉執行長 Elon Musk，已將社交媒體當作個人公關武器，字字金句牽動全球政治與產業的敏感神經，歐美國家企業領導人善於社群媒體操作，但亞洲國家這方面就稍嫌落後。Brunswick 報告指亞洲國家企業領導人，只有豐田老闆數位化程度最高。

日經新聞報導豐田汽車社長豐田章男自 2017 年 5 月以來就開始經營自己的 Instagram 帳號，當時他注意到新一代消費者湧向該平台，認為這是與年輕人交流的工具。豐田章男還在 Twitter 和 LinkedIn 貼文，但最個人化的是 Instagram，透過他的視野將訪問者帶到豐田公司幕後。

Brunswick 報告認為，豐田是跨國公司，視覺至上的社交媒體平台好處是圖片沒有語文障礙，身為在日本以外有重要業務的公司，豐田可因社交媒體受益。

（首圖來源：Flickr/Jason Howie CC BY 2.0） 分享 facebook

排名當中，亞馬遜 Jeff Bezos 排在第 33 位，蘋果 Tim Cook 排名第 68。出人意料的是，Facebook 的 Mark Zuckerberg 和 Twitter 的 Jack Dorsey 僅排名第 51 和第 69。

報告認為，社交媒體可幫助經營者傳達公司的財務和戰略方向，吸引潛在員工並留住現有員工。由於員工越來越期望企業領導者樹立公司的道德準則，企業經營者可將這些平台當成領導工具。

最重要的是，在危機時期，企業領導人在 Twitter 或 Facebook 發送個人訊息可平息投資者和股東的質疑聲浪。尤其當一家公司正努力樹立聲譽，領導者可透過社群媒體來激勵團隊。

但是，日本企業領導人在建立數位化業務方面很落伍，只有 47% 的日本公司執行長有社交媒體。報告認為，這是定義領導人聲譽的地方，如果不這樣做，會降低領導人的控制權，但使用社交媒體必須非常謹慎。去年，特斯拉執行長 Elon Musk 在 Twitter 向 3 千萬粉絲發表私有化意願後，遭美國證券交易委員會起訴，導致特斯拉股價波動。

Brunswick 建議企業執行長應該將社交媒體貼文視為新聞稿或公開聲明同等重要，並建立了解企業業務的溝通團隊，並替領導人經營社群。

根據這項調查，數位化排名前十的執行長分別來自沃爾瑪、愛爾蘭製藥公司 Allergan、百事可樂、Nasdaq、Paypal、Verizon Communication、Royal Dutch、通用汽車、Duke Energy、Delta Airlines。