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減少塑膠牙膏軟管需求 加拿大企業家推出「牙膏錠」

2019-12-23 08:59科技新報

【文‧Nana Ho】

傳統牙膏軟管是多層塑膠、聚合物和樹脂製成，不僅無法回收利用，也得花 500 年以上才能分解，造成每年全球都有數億個牙膏軟管需掩埋。為了解決傳統牙膏的環境汙染問題，加拿大企業家發明了一種牙膏錠，能在維護環境的同時滿足人們保持良好口腔衛生的需求。

據了解，創辦人 Mike Medicoff 和 Damien Vince 之所以選擇開發「Change Toothpaste」牙膏錠，是受 16 歲女兒的啟發，決心從小地方開始讓家庭能擺脫一次性塑膠垃圾的困擾。

為此他們諮詢了牙醫及醫師，確保所有成分對成人和兒童均安全下，研究並嘗試 119 種配方，找出質地、風味和功能兼具的完美組合，而之所以在口味如此費心，也是為了讓人們能更快適應這項產品。

Medicoff 和 Vince 表示，儘管他們認為要永續發展，人們就必須從根本改變，但他們同時也明白新產品必須嘗起來味道很好，使用時也得像普通牙膏，否則人們不會想改變習慣。

（首圖來源：Change.Toothpaste）
（首圖來源：Change.Toothpaste）
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「我們開發的牙膏錠可以完全排除軟管的需求，藉此確保我們的孩子及孩子的孩子能在安全、健康的環境生活。」

雖然 Change Toothpaste 與一般擠在牙刷上的牙膏外觀略有不同，外觀更像一顆可服用的藥片，但使用並不複雜，使用者只需放置在後牙間輕輕咬下，然後用沾濕的牙刷刷牙，破裂的牙膏錠便會開始產生泡沫，使用者正常刷牙即可。

目前開發的 Change Toothpaste 牙膏錠不含氟化物，但為了應對不同使用者的需求，Medicoff 和 Vince 也正研究新配方，將包括有助防止蛀牙的含氟化合物。

為了達成零廢棄的目標，Change Toothpaste 牙膏錠會使用可堆肥的紙袋包裝，每袋 65 粒裝售價 9.95 美元（約台幣 300 元），預計剛好能提供一人每個月的使用量，消費者也可在訂購時選購竹製牙刷。

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