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科學家找到進食衝動關聯神經迴路 有助開發暴食症療法

2019-12-19 10:55科技新報

【文‧Nana Ho】

明明下定決心節食，但經過路邊小吃攤卻還是被食物的香氣吸引，儘管許多人可能都有這種與自我掙扎的經驗，但對於暴食症患者來說，進食更像是無法控制的陣發性衝動，好消息是，科學家現在已經找到與控制進食衝動相關的神經迴路，為未來開發出相關療法提供許多希望。

在《自然通訊》（Nature Communications）期刊上的最新研究中，喬治亞大學研究團隊發現了大腦中負責調節人衝動進食的能力的神經迴路，並在實驗模型中透過刺激獲得了特定的行為響應。

研究人員將注意力集中在下視丘產生的黑色素細胞聚集素（MCH）上，過去的研究發現，提高大腦中的 MCH 水平會增加食物攝取量，喬治亞團隊希望了解 MCH 是否也會在衝動進食行為中也起作用。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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在這項老鼠實驗中，研究人員訓練老鼠按下按鈕來獲取「美味、高脂、高糖」的顆粒，但老鼠必須在兩次動作隻間等待 20 秒，如果老鼠太早按下按鈕，只有等待時間會重置，顆粒並不會出現。

過程中研究人員同時也使用先進技術刺激從下視丘到海馬體的特定 MCH 神經通路，結果顯示，MCH 不會影響動物因熱量需求或品嘗美食的正常飲食動機，但確實會影響衝動行為，讓老鼠變得無法阻止自己去嘗試獲得美味顆粒。

在了解 MCH 與衝動進食的關聯下，論文主要作者、喬治亞大學家庭和消費者科學學院助教 Emily Noble 認為，這項研究替未來開發飲食障礙療法提供了可能性。

「了解這種神經迴路會選擇性影響食物衝動，開啟了一扇門，我們或許能開發出能治療暴飲暴食的方法，幫助人們在不降低正常食慾或影響食物味道的情況下堅持節食。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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