2020美國最佳工作場所出爐 Google、Facebook跌出前10

【文‧Nana Ho】

Google、Facebook 等科技巨頭向來以優渥的員工福利和自由的作風聞名，這些待遇也讓它們成為「最佳工作場所」排行榜的常客，然而在近幾年傳出勞資爭議事件後，事情也已經開始出現轉變。

在 Glassdoor 公布的「2020 全美 100 個最佳工作場所」最新清單中有 31 家科技公司入圍，10 家的排名較去年有所下降，其中 Facebook 的排名從第 7 滑落至 23，Google 則從第 3 跌至第 11 名。

除了 Facebook 和 Google 以外，以強調信任、平等企業文化聞名的知名軟體商 Salesforce 也從第 11 下降至 34 名，會計軟體公司 Intuit 下跌至第 70，思愛普（SAP）也滑落 21 名至第 48。

Glassdoor 的年度排名是基於員工向美國第二大工作網站提交的匿名評論。根據 Glassdoor 的規定，榜單上的公司必須至少擁有 1,000 名員工，並且在 8 個工作場所屬性評分中都有至少 75 個評價。

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對於科技公司評價下滑情況，資深經濟研究分析師 Amanda Stansell 認為，這可能與近年科技產業的快速成長有關，在大眾關注度提升下，各種爭議事件都可能被拿來檢視，特別是對科技巨頭來說，內部文化有時會隨著不斷發展受到影響。

「雖然這些公司的文化仍然非常牢固，但也有一些成長的煩惱」。

在解僱了 4 名參與勞工組織的工人後，Google 面臨美國勞工關係委員會（NLRB）的投訴，同時也因為廣告和數據收集的問題在美國和歐洲面臨反托拉斯調查。

Facebook 則是從劍橋事件數據洩露醜聞後便一直飽受批評。執行長 Mark Zuckerberg 最近更因為決定在平台上保留虛假且具有誤導性的廣告而引起關注。

儘管存在許多問題，但 Stansell 也強調在他看來，許多科技公司仍是美國最好的大型工作場所之一。這次奪得最佳工作場所第一個行銷軟體開發商 HubSpot 便也是科技產業中的一員。

在上升 15 名次首次奪下第 1 的 HubSpot 後方，是去年排名第 1 的貝恩策略顧問公司（Bain & Company），緊接著則是 DocuSign 和 In-N-Out 漢堡。

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