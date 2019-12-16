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鋰電池環保爭議不斷 到底會對環境與水資源造成什麼影響？

2019-12-16 11:07科技新報

【文‧Daisy Chuang】

鋰離子電池是穩定再生能源供電與驅使電動車的重要核心，根據彭博能源財經（BNEF）的最新資料，2024 年光是電動車電池需求就高達 2TWh（兆瓦時），屆時電池的價格將會從 2010 年的每 KWh 1,100 元，跌落到 100 元的神奇價格，到時候電動車價格會跟傳統汽車差不多。

隨著電池需求量水漲船高，對於鋰、鈷、鎳等金屬的需求也隨之增加，即代表礦業開採計畫數目將會不斷增長下去。對於環境生態來說，就不是件好事了。

鋰電池的用量高，但環保團體對開採鋰的質疑一點也沒有少，就如同智利大學鋰電池專家 Guillermo Gonzalez 所說，就跟所有開採業務一樣，開採鋰也是種環境侵入性技術，會破壞景觀、地下水，並污染地球和當地井水。

目前鋰礦分布最高的國家是智利，鋰儲量高達 800 萬噸，不過它並非 2018 年最大鋰生產國，僅排在第二名，年生產 14,100 公噸，年生產最高的國家則是鋰儲量居次的澳洲，年生產 18,700 公噸，其中澳洲主要是透過礦石精製，從岩石中開採出鋰元素，再使用化學品提取出可用的鋰；智利、阿根廷與玻利維亞等南美洲等國則主要是在鹽沼中提取鋰。

（圖為智利阿他加馬鹽灘，來源：Flickr/Leandro Neumann Ci...
（圖為智利阿他加馬鹽灘，來源：Flickr/Leandro Neumann Ciuffo CC BY 2.0）
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鹽沼提取鋰方法相對便宜和快速，研究機構 Visual Capitalist 預估，硬岩開採成本可能高達 4,000 萬美元，耗時長達 4 年，這比鋰鹽灘地還要貴，鹽灘開發階段只要 1,000 萬美元，耗時也較短、只有 1-2 年。

然而提取鋰卻會直接影響水資源與環境，偏偏「鋰三角」又是地球上最乾旱的地方之一。若要在鹽灘地提取鋰，首先要將富含鋰、鈉、鎂的溶解鹽泵出地表，隨後將鹽水進入蒸發池蒸發好幾個月，收集到鉀、錳、硼、鋰鹽等混合物後，然後再進行過濾與碳酸鈉處理，最後形成白色粉末狀的碳酸鋰。

整個過程中要使用大量的水，一間公司開採的用水量就多達每秒 1,700 公升左右，而平均提取每噸鋰大約需要 190 萬公升的水，這將會嚴重破壞周圍的生態系統，除了影響著鋰三角國家玻利維亞、阿根廷和智利的民生用水，像是採礦工程就消耗智利阿他加馬省 65% 的水，鋰礦的有毒化學品也有可能會泄漏到供水系統中。

不過也有人認為環保團體的數據言過其實，也有點過於針對。就以用水量來說，德國電池研究人員 Helmholtz 國家研究院電化學儲能教授 Maximilian Fichtner 表示，製造一輛 Model 3 所需的 64kWh 鋰電池，用水量大約是 3,840 公升，相當於 31 杯咖啡、10 顆酪梨、250 克的牛肉，又或者是半條牛仔褲的用水量。

而在電動車尚未興起之前，鋰已經廣泛出現在工業與化學過程，鋰電池甚至是手機、筆記型電腦等 3C 智慧裝置的核心， Fichtner 指出，公眾從來沒有加以檢討智慧裝置電池中的鋰，但突然間大家開始在意起電動車的電池。

目前許多科學家則是將研究聚焦在如何延長電池的壽命，又或是讓回收廢棄鋰電池再利用既有元素，進而降低對整體環境的損害，同時也有科學家正在探索另一種鋰開採方法，像是從海水中開採鋰。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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