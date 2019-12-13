想不起來就用聞的 科學家：氣味與情感 記憶密切關聯

【文‧Nana Ho】

相較起聽覺、視覺，嗅覺經常被人忽略，但後者其實是相當重要的感受來源，大腦的傳遞方式也是所有感官中獨一無二，這也是為什麼氣味總為人帶來特殊的感受體驗。

嗅覺是一種感受化學刺激的感受，當組成各種「氣味」的化學粒子進入鼻腔，穿過通道飄浮到大腦的嗅球（olfactory bulb），在那裡處理為大腦可讀的形式，資訊被腦細胞帶至負責處理情緒的杏仁核，再到達相鄰隔壁、負責學習和記憶形成的海馬體。

與其他感官不同，嗅覺接受的資訊是唯一直接進入大腦情感和記憶中心的感覺。羅格斯大學心理學副教授 John McGann 指出，其他感覺都會先進入扮演「總機」的視丘，再將感受到的事物訊息傳給大腦其餘部分，唯獨嗅覺接受的資訊會繞過視丘迅速到達杏仁核和海馬體。

這種差異也導致情感、記憶和氣味之間的密切聯繫，也是為什麼由氣味引發的記憶總讓人更情緒化。如果你也曾聞到某種氣味，瞬間憶起塵封的記憶並湧上情緒，應該就很能了解這種感覺。

美國布朗大學教授、嗅覺心理學科學家 Rachel Herz 指出，情緒和氣味的糾纏實際上可能有簡單的進化解釋。考量到杏仁核是從檢測化學物質的大腦區域發展而來，人們使用情感理解和回應世界的方式，就類似動物如何利用嗅覺。

「情緒告訴我們接近和避免事物，這也正是嗅覺的作用，兩者都與我們的生存息息相關。」

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儘管氣味帶來的回憶總是伴隨著情緒性感受，但也有些時候，記憶永遠不會浮現。Herz 指出，由於嗅覺的特殊路徑，當一個人聞到與過去有意義事件相關的氣味，會先產生情感反應然後才可能產生記憶，而後者的浮現與否與當下情境差異有關。

舉例來說，當一個人大走在街上聞到幾十年聞過的氣味並產生情感反應，如果周遭環境與記憶所處環境非常不同，在大腦習慣利用關聯性搜尋記憶之下，就很可能只有情緒性反應而難以想起確切記憶。

另一方面，如果一個人不斷聞到一種氣味，這種氣味也將從特定的記憶「解脫」出來，失去帶回記憶的能力。相反來說，如果某種氣味與過去發生的事有關，而你再也沒有聞過這種氣味，這些記憶可能就永遠埋在腦海深處，想也想不起來。

除此以外，就像其他記憶，由於每次回憶記憶都可能重寫，氣味帶回的記憶也不一定準確，但因這些記憶會引起強烈情感聯繫，因氣味記住事物的人往往傾向相信這些記憶的真實性。

下次如果聞到氣味突然一陣感傷襲來，記得只是你的大腦以古老方式整理資訊，回憶的內容並不一定真是如此。