不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

【文‧Nana Ho】

許多人都沒有清洗彩妝產品的習慣，也未曾注意過化妝品的有效日期，但你知道這會對化妝品產生何種影響嗎？最近英國阿斯頓大學（Aston University）研究人員針對消費者提供的數百種化妝品進行檢測，結果發現 90% 以上都帶有有害細菌，其中也包含大腸桿菌和金黃葡萄球菌。

《應用微生物學》（Applied Microbiology）期刊發表的最新研究，團隊分析了由英國消費者捐贈的 467 種化妝品，其中包括 96 支口紅、92 支眼線筆、93 支睫毛膏、107 個唇彩和 79 個美妝蛋（beauty blenders），在捐贈的同時，團隊也要求消費者回答關於化妝習慣的問題。

大部分產品從未清洗，只有 6.4% 曾清洗．潛在的不衛生習慣也很普遍，其中有 27.3% 產品放在浴室（多為眼線筆），而 28.7% 產品曾掉到地板上，近 35.6% 的美妝蛋都是在浴室使用或存放，並有 64.4% 美妝蛋都至少掉在地上一次。

從可能引起皮膚感染到血液感染的病原體，團隊在其中發現的細菌範圍很廣，考慮到消費者有時會在有傷口的區域使用化妝品，細菌感染的風險很高，特別是如果用於眼睛、嘴巴等敏感組織時尤其如此，更不用提對免疫力較低的人群可能帶來的影響。

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由於海綿產品會吸水、污垢和細菌，使得美妝蛋類塗抹粉底的海綿產品成為各種細菌的極佳宿主，以目前來說，市面上並未有太多如何妥善使用、清潔它們的資訊，研究人員認為，考量到消費者很可能並不清楚其中的風險，生產者和監管者應採取更多行動來保護消費者。

「我們的結果表明，這些產品在使用過程中細菌載量最高，超過四分之一的細菌被腸桿菌科細菌污染，而其中幾個菌株都已顯示出抗藥性。」

儘管先前的研究表明彩妝產品可能具有疾病風險，但這是為數不多的分析來自現實世界的產品的研究之一，也可能是第一個研究美妝蛋的產品。

論文合著者 Amreen Bashir 指出，顧客在使用化妝品常有不良衛生習慣，其中又以美妝蛋的情況最嚴重，團隊甚至在產品上測試出像大腸桿菌之類的細菌，而這通常與糞便汙染有關，這種情況令人非常擔憂。

「必須更努力去讓消費者和整個化妝品產業了解定期清洗美妝蛋並徹底乾燥的必要性，以及使用超過有效期限化妝品的風險。」

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