不只是情感支持更能緩解疼痛 研究：牽手能使伴侶腦電波同步

分享 facebook 【文‧Nana Ho】

身體狀況不佳時，人們經常會尋求親密伴侶的支持，《美國國家科學院院刊》（PNAS）的最新研究發現，這種追尋可能不僅是情感上的原因，而是帶有愛意的肢體接觸真的有助於減輕生理上的疼痛。

11 月於芝加哥舉行的年度神經系統科學大會中，以色列海法大學心理學教授 Simone Shamay-Tsoory 分享了這項研究結果。在這項研究中，團隊找來 20 幾對維持長期戀愛關係的情侶，測試了疼痛與肢體接觸多種組合下的化學反應。

所有受試的伴侶都被要求經歷 4 種體驗。在第 1 種情況中，女方會因手臂上的裝置發熱感到疼痛，在一旁的伴侶被要求不能進行肢體接觸，在第 2 種情況中，手臂上的裝置並不發熱，伴侶同樣不能進行碰觸，而在第 3、4 種情況中，則測試了雙方牽手時的反應。

在進行測試的同時，研究人員要求婦女評估每種情況下的疼痛程度，同時也使用一種新型的 EEG 技術來同時測量雙方的腦電波活動，好確認是否存在任何相關性。

（首圖來源：Flickr/Cher VernalEQ CC BY 2.0） 分享 facebook

結果顯示，不僅牽手狀態下女方評估所感受的疼痛程度較低，從腦電圖來看，伴侶在牽手時腦電波是同步的，特別是疼痛並牽手的情況下大腦的同步水平最高，而最強烈的同步不僅是在處理觸摸的區域，同時也在與鏡像神經元有關的大腦區域。

這些區域的同步很可能正是觸摸能減輕痛苦的原因。當兩個大腦同步活動建立了聯繫，強烈的同步性與同理心緩解了疼痛，Shamay-Tsoory 指出，雖然還未進行專門研究，但像是孩子與父母的關係很可能也適用這種情況。

「也許當自我與他人間的界線模糊，也許透過腦電波同步，他們彼此分擔了痛苦也減輕了痛苦。」

當然，有一些科學家對這項研究抱持懷疑態度，瑞典林雪平大學（Linköping University）博士後研究員 Juulia Suvilehto 便是其中之一。

Suvilehto 認為，應該還有其他解釋能說明為什麼牽手和同理心能減輕大腦中的疼痛信號，舉例來說，人們在壓力下會感覺更痛，放鬆時則會相對減輕，而被所愛的人觸碰會降低壓力水平，這可能正是疼痛減輕的原因。

研究小組目前還在研究觸摸對情緒的影響，觀察是否可以減輕身體疼痛以外的痛苦。但就目前已知的是，這項效果在陌生人身上並不起作用，從 2016 年團隊最早進行的研究來看，與親密關係不同，陌生人的觸摸對減輕疼痛沒有影響。

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