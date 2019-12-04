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千禧世代悲歌 收入少健康又差

2019-12-04 11:39科技新報

【文‧藍弋丰】

千禧世代一般指 1981~1996 年出生的世代，這世代出生的人是嬰兒潮世代的下一代，當他們成年或進入青春期時剛好跨過 2000 年千禧年，如今都已經進入職場，逐漸接班成為社會中堅，但全世界的千禧世代，現在的狀況都不能稱得上太好，即使是首善之國的美國也是如此，千禧世代不僅職涯較艱辛，連身體也更差，導致醫療開支更高，真是雪上加霜。

顧問公司穆迪子公司穆迪分析（Moody's Analytics）引用美國醫療保險組織藍十字藍盾協會（Blue Cross Blue Shield）資料，預估到了 2027 年，千禧世代的醫療支出，會比 X 世代在同年齡時，還高出 33%。這當然有部分原因來自美國醫療費用高漲，但千禧世代的身體的確比 X 世代同年齡時更不好，深受高血壓、高膽固醇、憂鬱、過動等問題困擾。

穆迪認為健康下降情況會造成惡性循環，不僅是個人在醫療方面的開支增加導致財務開銷負擔增加，工作上，也會因為健康不佳，造成必須請病假或是影響生產力。生病的人較不容易找到工作，即使有了工作，能工作的時間也比健康者少，或是專注力不如健康者，這在在造成生產力低下而不容易得到較高薪資，另一方面，有病痛的人也更不想創業。

（首圖來源：shutterstock）
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目前千禧世代已經占美國勞動力的四分之一，千禧世代普遍健康較上一世代同年齡差的情況可說是一大警訊。一般認為，千禧世代的「健康震撼」（health shock）問題始於 2008 年全球金融風暴，千禧世代正在 20 歲上下，許多正要從大學畢業，卻遇到經濟大緊縮，10 年來最差的就業景況讓許多人選擇繼續躲在學校，但學校教育對就業不僅沒有幫助，反而背負沉重學貸，畢業後在財務經歷極為困難的階段，都造成身心創傷。

窮真的會「傷心」，心血管疾病發生率大增

《美國醫學會雜誌心臟病學》（JAMA Cardiology）2019 年 10 月刊登的 9,000 人大型研究顯示，人們若是收入減少 50%，腦血管與心血管疾病如中風、心臟病的發生率將大增 17%，相反的，要是人們收入增加 50%，相關疾病發生率將大減 14%。也就是說，窮真的會「傷」心，讓人身心狀況大受打擊，可能是因為收入減少讓人選擇較不健康的食物，也可能是因為借菸酒澆愁，或是因此憂鬱，造成心血管疾病發生率大增。

在美國，千禧世代的痛苦反映在社會現象，就是年輕世代發生鴉片類止痛藥物濫用潮、其他藥物濫用、酗酒，以及更多過動與憂鬱等問題，這些問題造成惡性循環，經濟不佳造成健康不佳，健康不佳減少生產力及增加醫療開支，造成經濟更不佳。對國家來說，即將接班中堅階層的整個世代，狀況如此不妙，可不是個好消息。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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