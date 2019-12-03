高社會階層更容易過分自信 外人還會誤以為有能力

【文‧黃彥鈞】

有些時候是不是會發現某些人只是自以為是卻被外界認為很有能力？研究發現較高社會階層的人更會高估自己，而這樣的「膨風」卻往往被不認識的人誤認為有能力的表現。

一篇發表於《性格與社會心理學期刊》（The Journal of Personality and Social Psychology）的研究指出，較高社會階層的人更容易「過分自信」，誇大自身的能力。即使實際上能力只相當於平均值，他們會認定自己比其他人更優秀，而這樣的過分自信卻會被還不認識的人誤認為有才能。要進行社會階層相關的研究並不容易，多數人都會宣稱自己是中產階級，但實際上並不是。這項研究包括 4 項實驗，利用不同面向定義社會階層。

一項以 230 名維吉尼亞大學學生為實驗對象的研究，高社會階層的人預估表現和實際表現有顯著的差異。在這項實驗中，研究人員利用學生自行衡量在美國的相對社會位置、父母的收入和父母的教育程度，來判斷社會階層。研究人員發現，社會階層較高的學生在實驗練習時表現並未超越其他同儕，但他們多數相信自己表現比較好。

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為了衡量過分自信創造出的形象，研究人員設計一次模擬面試，讓學生回答問題和錄影。接著讓一群不認識這些學生的人觀看影片，並對學生的面試表現評分。那些高估自身能力的學生往往獲得更高評分，過分自信誤認為是有能力的象徵。

西北大學研究社會階層和認同的 Rebecca Carey 博士指出，面試實驗無法完全反映現實生活。不過她表示研究的確顯示社會階層與過分自信有關，她認為可能是因為較低社會階層的人如果出錯，需要付出更高代價，所以較不容易過分自信。此外，實驗結果可能也和實驗對象的文化群體有關，不一定能套用到不同文化。

研究人員表示，他們希望人們不要過分自信，包括戰爭、股市崩盤和許多其他危機都能歸咎於過分自信。范德比大學的 Jessica A. Kennedy 教授認為，要避免公眾被過分自信的人所騙，需要公開現實狀況，才能消除過分自信帶來的高估效果。 分享 facebook

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