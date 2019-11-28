科學家首次記錄下藍鯨心跳速度：最平靜時每分鐘只跳2下

分享 facebook 【文‧Nana Ho】

藍鯨是目前已知地球史上存在過的最大生物，從頭到尾甚至可達 33 公尺，由於體型過大且生活在廣大的海洋，研究藍鯨的生理特徵並不是容易的事。

大約十年前，加州斯克里普斯海洋研究所（SIO）Paul Ponganis 和史丹佛大學 Jeremy Goldbogen 成功在南極測量了潛水時的皇帝企鵝心率，在那之後，他們便一直在想是否可以對藍鯨做同樣的事，甚至為此打造了一個有感測器的標籤。

記錄藍鯨的心率是項艱鉅的任務，除了不像人只要抓住手腕便能測量脈搏，以動物來說，藍鯨的體積過於巨大且生活在廣大海洋，團隊必須先找到一條藍鯨，試著將標籤貼在正確位置並與鯨魚皮膚保持良好接觸，還得確保感測器正常運作。

（首圖來源：pixabay） 分享 facebook

經過許多次努力後，團隊終於成功讓標籤貼上適當的位置，足以接受心臟的訊號，並首次記錄到藍鯨的心率變化，結果令團隊十分意外。

當藍鯨潛入水中心率減慢，每分鐘平均只跳動 4~8 次，最低甚至可到每分鐘 2 下，當牠們吞下獵物開始上浮，心跳會逐漸增加；當藍鯨浮出海面呼吸時，心跳最高達每分鐘 25~37 次。

不論高或低，藍鯨的心率變化幅度都遠超出研究人員原先預期，其中又以最低心跳的數字最令人驚訝，遠比預期低約 30%~50%。

除了對藍鯨高低心率的生理機制有更多理解，研究人員也發現，藍鯨的心臟在接近極限值的情況下運作，這也能解釋為什麼藍鯨沒有長得更大，因更龐大的身軀需要的能量將超過心臟能承受程度，這也可以解釋為什麼沒有其他動物比藍鯨更大。

Goldbogen 實驗室成員 David Cade 指出，心率不僅提供關於藍鯨代謝更多訊息，還包括牠對壓力事件或進食的反應，讓人們對「最大的生物是如何運作」有一些基本理解，同時也能協助動物保護的工作。

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